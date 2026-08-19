Alexander Zverev Tundukkan Cameron Norrie Secara Dramatis dalam Duel Cincinnati Open 2026

Alexander Zverev (Instagram @alexzverev123)
JawaPos.com – Alexander Zverev mengalahkan Cameron Norrie dengan skor 3-6, 6-3, 6-3 dalam pertandingan babak pertama Cincinnati Open 2026 yang berlangsung hingga dini hari.
Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Rabu (19/8), Petenis Jerman tersebut bangkit setelah kehilangan set pertama untuk meraih kemenangan dalam waktu dua jam 35 menit sekaligus menghindari kekalahan beruntun pada babak pertama turnamen ATP Masters 1000.
Kemenangan ini juga memperpanjang rekor pertemuan Zverev atas Norrie menjadi 8-0 dalam seri Lexus ATP Head2Head.
Pertandingan yang dimulai pada Sabtu malam itu berlangsung sengit setelah Norrie mampu mengendalikan set pertama, tetapi Zverev meningkatkan permainannya pada dua set berikutnya dan membalikkan keadaan.
Zverev mengaku kemenangan tersebut penting untuk mengembalikan ritme serta kepercayaan dirinya setelah tersingkir pada babak pertama Canadian Open.
Juara Roland Garros 2026 yang kini berada di peringkat kedua Peringkat Langsung PIF ATP tersebut selanjutnya akan menghadapi Terence Atmane pada babak ketiga Cincinnati Open.
Zverev juga berpeluang meraih gelar keduanya di Cincinnati setelah sebelumnya menjadi juara pada 2021, sekaligus mengakhiri penantian gelar Masters 1000 sejak Rolex Paris Masters 2024.
Pada pertandingan lainnya, Alex de Minaur bangkit untuk mengalahkan Quentin Halys dengan skor 1-6, 6-3, 7-6(4), sedangkan Jakub Mensik menundukkan Mattia Bellucci 7-5, 2-6, 7-6(5).
Martin Landaluce, Arthur Fils, dan Jiri Lehecka juga meraih kemenangan, dengan Fils akan menghadapi Lehecka pada babak berikutnya.
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