Alexander Zverev Dorong Turnamen Masters Kembali dalam 1 Pekan demi Jaga Kebugaran Para Petenis

Alexander Zverev (Flashscore)
JawaPos.com – Petenis peringkat ketiga dunia, Alexander Zverev, menilai turnamen Masters 1000 sebaiknya kembali digelar dalam satu minggu untuk membantu para pemain menjaga kebugaran sepanjang musim.
Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (14/8), Menurut Zverev, durasi turnamen yang mencapai 12 hari membuat pemain harus mengatur beban kerja dan memilih secara selektif turnamen yang akan diikuti, terutama ketika jadwal berdekatan dengan Grand Slam.
Zverev menilai format satu minggu dapat menjadi solusi agar para petenis papan atas tidak terlalu lama berada dalam rangkaian turnamen dan tetap memiliki waktu yang cukup untuk pemulihan.
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Zverev menyampaikan pandangannya setelah sejumlah petenis papan atas kembali absen dari Canadian Open, termasuk Jannik Sinner dan Novak Djokovic, sedangkan Carlos Alcaraz harus menepi karena cedera pergelangan tangan.
Menurut Zverev, apabila pemain mengikuti seluruh turnamen di Amerika Utara dalam format dua minggu, mereka dapat menghabiskan waktu hingga tujuh minggu di kawasan tersebut.
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu alasan pemain papan atas memilih melewatkan Canadian Open dalam beberapa tahun terakhir demi menjaga kondisi fisik mereka.
Sejak 2025, tujuh dari sembilan turnamen ATP Masters 1000 berlangsung selama 12 hari, sementara Monte-Carlo dan Paris Masters tetap digelar dalam satu minggu.
Para pemain sebelumnya telah mengkritik perpanjangan durasi turnamen karena dinilai meningkatkan beban pertandingan, sedangkan ATP menyatakan para pemain tetap memiliki kebebasan menentukan turnamen yang ingin diikuti.
Zverev berharap format Masters satu minggu dapat membantu mengurangi kebutuhan pemain untuk mengatur beban kerja secara ketat sekaligus meningkatkan peluang kehadiran para petenis papan atas dalam turnamen tersebut.
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Jawa Pos
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