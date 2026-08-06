Tallon Griekspoor Kejutkan Alexander Zverev Lolos Babak Ketiga National Bank Open Montreal 2026

Tallon Griekspoor (Instagram @tallongrieki)
JawaPos.com – Tallon Griekspoor menciptakan kejutan pada ajang National Bank Open di Montreal setelah menumbangkan petenis peringkat ketiga dunia, Alexander Zverev.
Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Kamis (6/8), Petenis asal Belanda itu meraih kemenangan dengan skor 6-7(3), 6-2, dan 6-4 untuk memastikan langkah ke babak ketiga turnamen ATP Masters 1000 tersebut.
Hasil ini menjadi salah satu kemenangan terbesar Griekspoor sepanjang musim sekaligus kemenangan ketiganya atas Zverev.
Griekspoor tampil impresif meski datang ke Montreal dengan catatan performa yang kurang meyakinkan. Ia menunjukkan permainan agresif, terutama melalui pukulan forehand yang menghasilkan banyak poin serta efektivitas tinggi saat bermain di depan net.
Ketenangan Griekspoor pada set penentuan menjadi kunci untuk mengamankan kemenangan setelah sempat kehilangan keunggulan break.
Kemenangan tersebut memperbaiki catatan pertemuan Griekspoor melawan Zverev, meski petenis Jerman itu masih unggul dalam rekor keseluruhan.
Griekspoor mengaku kemenangan atas salah satu pemain terbaik dunia itu menjadi momen yang sangat berarti setelah menjalani musim yang penuh tantangan.
Griekspoor juga menyampaikan apresiasi kepada timnya yang terus memberikan dukungan sepanjang pertandingan berlangsung.
Keberhasilan menyingkirkan unggulan teratas membawa Griekspoor melaju ke babak ketiga dengan kepercayaan diri yang semakin tinggi. Pada pertandingan berikutnya, petenis berusia 30 tahun itu akan menghadapi pemenang laga antara Matteo Arnaldi dan Fabian Marozsan.
Sementara itu, kekalahan tersebut mengakhiri langkah pertama Zverev pada turnamen ini setelah kembali bertanding usai tampil di final Wimbledon.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi