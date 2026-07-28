Alexander Zverev Dinilai Berpeluang Menjadi Petenis Nomor Satu Dunia Menurut Andrea Petkovic

Alexander Zverev (Instagram @alexzverev123)
JawaPos.com – Andrea Petkovic menilai Alexander Zverev memiliki peluang besar untuk menjadi petenis nomor satu dunia apabila mampu mempertahankan performanya.
Dilansir dari laman Tennis Temple pada Selasa (28/7), Keyakinan tersebut muncul setelah Zverev tampil impresif dengan menjuarai Roland Garros dan mencapai final Wimbledon.
Menurut Petkovic, hasil tersebut menunjukkan bahwa Zverev semakin dekat dengan target tertinggi dalam kariernya.
Saat ini, Zverev masih berada di jajaran teratas peringkat ATP dan terus memberikan tekanan kepada para pesaingnya. Di usia 29 tahun, petenis asal Jerman itu dinilai hanya tinggal selangkah lagi untuk meraih status sebagai petenis nomor satu dunia.
Petkovic menegaskan bahwa peluang tersebut kini semakin nyata dibandingkan beberapa musim sebelumnya.
Meski demikian, Petkovic mengingatkan bahwa persaingan tetap tidak akan mudah. Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner masih menjadi dua pemain yang mendominasi peringkat ATP dalam beberapa musim terakhir. Karena itu, Zverev harus terus menunjukkan konsistensi jika ingin melampaui keduanya.
Petkovic mengatakan performa Zverev di Wimbledon menjadi bukti bahwa permainan petenis tersebut terus berkembang.
Petkovic melihat perubahan positif dalam gaya bermain Zverev yang kini tampil lebih matang dan efektif. Menurutnya, perkembangan itu menjadi modal penting untuk bersaing di level tertinggi.
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