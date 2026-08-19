UK Petra Gagas Liga Golf Mahasiswa, Berharap Diikuti Lebih Banyak Mahasiswa

JawaPos.com - Universitas Kristen Petra (UK Petra) gelar liga golf mahasiswa, menulis nama sebagai perguruan tinggi yang peduli dengan perkembangan olahraga golf di kalangan mahasiswa.

Liga golf mahasiswa tersebut digelar dalam satu agenda di turnamen golf Petra 2026 di Taman Dayu Golf Club & Resort, Pasuruan, Sabtu lalu (15/8).

Turnamen tersebut diikuti sebanyak 140 pegolf, sebanyak 24 pegolf di antaranya merupakan pegolf dari kalangan mahasiswa, bersaing dalam liga golf mahasiswa untuk kali pertama.

Mereka berasal dari beberapa perguruan tinggi di enam kota. Selain dari Surabaya, ada pula yang dari Jakarta, Bandung, Semarang, DI Jogjakarta, dan Malang.

UK Petra mengirimkan dua pegolf wakilnya dalam ajang tersebut.

"Ini bukti nyata bahwa Petra Golf membuka diri, open mind. Bukan hanya soal teknologi, juga tentang ekosistem dunia pendidikan maupun dunia bisnis," kata ketua Onward to 65 UK Petra Teddy Salim yang juga founder Groovy Golf Event Organizer.

Dia mengharapkan, liga golf mahasiswa ini nantinya dapat berlangsung secara rutin setiap tahun, dengan skala yang bertambah banyak peserta atau jumlah perguruan tinggi yang mengikuti.

"Kami berharap, ini memberi kesempatan adik-adik mahasiswa berprestasi sekaligus mengharumkan nama kampus lewat golf," harap Teddy.