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Andika Rachmansyah
Rabu, 19 Agustus 2026 | 05.51 WIB

Rekap Hasil Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026: Empat Wakil Indonesia Lolos ke Babak 32 Besar

Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026. (Dok. PBSI) - Image

Tunggal putra Indonesia Jonatan Christie di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026. (Dok. PBSI)

JawaPos.com - Empat wakil Indonesia menuntaskan perjuangan pada hari kedua babak 64 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026. Seluruh wakil skuad Merah Putih kompak memetik hasil positif sehingga mengamankan tempat di babak 32 besar.

Keempat wakil Indonesia yang bermain pada hari ini adalah Jonatan Christie, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja, Bimo Prasetyo/Arlya Nabila Thesya Munggaran, dan Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata.

Mereka semua mengalahkan masing-masing lawannya di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, Selasa (18/8).

Jonatan menjadi wakil pertama Indonesia yang memainkan pertandingan babak 64 besar di hari kedua ini.

Pemain yang akrab disapa Jojo itu mengamankan tiket 32 besar setelah menumbangkan Matthias Kicklitz dari Jerman dalam dua gim langsung dengan skor 21-15, 21-14.

Laju mulus Jonatan pun diikuti pasangan ganda campuran non pelatnas, Rehan/Gloria.

Mereka mengunci kemenangan atas pasangan Malaysia, Wong Tien Ci/Lim Chiew Sien, dalam dua gim langsung dengan skor meyakinkan 21-16, 21-3.

Pasangan muda Bimo/Thesya tampil ciamik dalam debutnya di Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2026.

Duet Pelatnas Cipayung itu melangkah ke babak kedua setelah menang dramatis atas Julien Maio/Lea Palermo dari Prancis lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-12, 13-21, 22-20.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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