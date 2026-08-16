Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026: Putri KW Pantang Anggap Remeh Pemain Filipina

JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, tak ingin anggap remeh De Guzman Mikaela Joy asal Filipina di babak pertama alias babak 64 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026.

Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Putri KW dengan De Guzman Mikaela Jay. Bisa dibilang, pebulu tangkis andalan sektor tunggal putri Pelatnas Cipayung itu lebih diunggulkan ketimbang lawannya.

Kendati demikian, Putri KW ogah pandang sebelah mata lawannya. Pemain nomor enam dunia itu mengungkapkan telah mempelajari gaya permainan De Guzman Mikaela Jay.

"Untuk melihat lawan sendiri dari Filipina ya tidak boleh meremehkan, saya melihat dari video pertandingannya, dia cukup ulet. Jadi untuk pertemuan pertama besok, saya lebih ingin mengatur ritme dan menguasai di lapangan pertandingan," ucap Putri KW dalam keterangan resmi PBSI, Minggu (16/8/2026).

Ajang Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2026 akan mulai bergulir Senin (17/8/2026) besok hingga Minggu (23/8) mendatang. Para wakil Merah Putih, termasuk Putri KW telah menjajal lapangan di Indira Gandhi Stadium, New Delhi, India.

Arena tersebut sudah tidak asing bagi para pemain kelas elite seperti Putri KW. Ia yang sebelumnya sudah pernah tampil di venue tersebut mengaku senang karena banyak perubahan yang terjadi, mulai dari pencahayaan sampai kebersihan.

"Dibandingkan saat India Open bulan Januari, arena ini sudah jauh lebih baik," tutur Putri KW.

"Mereka melakukan banyak perbaikan di segala aspek. Tidak ada lagi kabut di lapangan, pencahayaan lebih terang dan kondisi lebih bersih. Semua pemain rasanya bisa berkompetisi dengan cukup nyaman sekarang," lanjutnya.