Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026: Putri KW Pantang Anggap Remeh Pemain Filipina

Putri Kusuma Wardani siap menghadapi Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026. (PBSI)
JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, tak ingin anggap remeh De Guzman Mikaela Joy asal Filipina di babak pertama alias babak 64 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026.
Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Putri KW dengan De Guzman Mikaela Jay. Bisa dibilang, pebulu tangkis andalan sektor tunggal putri Pelatnas Cipayung itu lebih diunggulkan ketimbang lawannya.
Kendati demikian, Putri KW ogah pandang sebelah mata lawannya. Pemain nomor enam dunia itu mengungkapkan telah mempelajari gaya permainan De Guzman Mikaela Jay.
"Untuk melihat lawan sendiri dari Filipina ya tidak boleh meremehkan, saya melihat dari video pertandingannya, dia cukup ulet. Jadi untuk pertemuan pertama besok, saya lebih ingin mengatur ritme dan menguasai di lapangan pertandingan," ucap Putri KW dalam keterangan resmi PBSI, Minggu (16/8/2026).
Ajang Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2026 akan mulai bergulir Senin (17/8/2026) besok hingga Minggu (23/8) mendatang. Para wakil Merah Putih, termasuk Putri KW telah menjajal lapangan di Indira Gandhi Stadium, New Delhi, India.
Arena tersebut sudah tidak asing bagi para pemain kelas elite seperti Putri KW. Ia yang sebelumnya sudah pernah tampil di venue tersebut mengaku senang karena banyak perubahan yang terjadi, mulai dari pencahayaan sampai kebersihan.
"Dibandingkan saat India Open bulan Januari, arena ini sudah jauh lebih baik," tutur Putri KW.
Baca Juga:Ditarget Lolos Semifinal Korea Open 2025, Putri Kusuma Wardani Harus Bisa Runtuhkan Dominasi 4 Tunggal Putri Terbaik Dunia!
"Mereka melakukan banyak perbaikan di segala aspek. Tidak ada lagi kabut di lapangan, pencahayaan lebih terang dan kondisi lebih bersih. Semua pemain rasanya bisa berkompetisi dengan cukup nyaman sekarang," lanjutnya.
Sekadar diketahui, Putri KW memiliki kenangan cukup manis di Kejuaraan Dunia Bulutangkis. Tahun lalu, ia berhasil merebut medali perunggu. Diharapkan, pemain berusia 24 tahun itu bisa mempertajam catatan prestasinya pada edisi kali ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya
Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar
5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa