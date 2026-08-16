Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Senin, 17 Agustus 2026 | 02.53 WIB

Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026: Putri KW Pantang Anggap Remeh Pemain Filipina

Putri Kusuma Wardani siap menghadapi Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026. (PBSI) - Image

Putri Kusuma Wardani siap menghadapi Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026. (PBSI)

JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, tak ingin anggap remeh De Guzman Mikaela Joy asal Filipina di babak pertama alias babak 64 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026.

Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Putri KW dengan De Guzman Mikaela Jay. Bisa dibilang, pebulu tangkis andalan sektor tunggal putri Pelatnas Cipayung itu lebih diunggulkan ketimbang lawannya.

Kendati demikian, Putri KW ogah pandang sebelah mata lawannya. Pemain nomor enam dunia itu mengungkapkan telah mempelajari gaya permainan De Guzman Mikaela Jay.

"Untuk melihat lawan sendiri dari Filipina ya tidak boleh meremehkan, saya melihat dari video pertandingannya, dia cukup ulet. Jadi untuk pertemuan pertama besok, saya lebih ingin mengatur ritme dan menguasai di lapangan pertandingan," ucap Putri KW dalam keterangan resmi PBSI, Minggu (16/8/2026).

Ajang Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2026 akan mulai bergulir Senin (17/8/2026) besok hingga Minggu (23/8) mendatang. Para wakil Merah Putih, termasuk Putri KW telah menjajal lapangan di Indira Gandhi Stadium, New Delhi, India.

Arena tersebut sudah tidak asing bagi para pemain kelas elite seperti Putri KW. Ia yang sebelumnya sudah pernah tampil di venue tersebut mengaku senang karena banyak perubahan yang terjadi, mulai dari pencahayaan sampai kebersihan.

"Dibandingkan saat India Open bulan Januari, arena ini sudah jauh lebih baik," tutur Putri KW.

"Mereka melakukan banyak perbaikan di segala aspek. Tidak ada lagi kabut di lapangan, pencahayaan lebih terang dan kondisi lebih bersih. Semua pemain rasanya bisa berkompetisi dengan cukup nyaman sekarang," lanjutnya.

Sekadar diketahui, Putri KW memiliki kenangan cukup manis di Kejuaraan Dunia Bulutangkis. Tahun lalu, ia berhasil merebut medali perunggu. Diharapkan, pemain berusia 24 tahun itu bisa mempertajam catatan prestasinya pada edisi kali ini.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Senang dan Bangga! Putri Kusuma Wardani Dipercaya Jadi Kapten Tim Uber - Image
Sports

Senang dan Bangga! Putri Kusuma Wardani Dipercaya Jadi Kapten Tim Uber

Jumat, 17 April 2026 | 20.15 WIB

Hasil Undian Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026, Lima Ganda Indonesia Langsung ke 32 Besar - Image
Sports

Hasil Undian Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026, Lima Ganda Indonesia Langsung ke 32 Besar

Kamis, 6 Agustus 2026 | 22.22 WIB

BWF Kirim Aturan Integritas kepada Atlet Bulu Tangkis Indonesia, Ini Pesan untuk Pemain - Image
Sports

BWF Kirim Aturan Integritas kepada Atlet Bulu Tangkis Indonesia, Ini Pesan untuk Pemain

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 15.23 WIB

Terpopuler

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan - Image
1

Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan

2

Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan

3

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

4

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya

9

Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar

10

5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore