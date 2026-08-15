BWF Kirim Aturan Integritas kepada Atlet Bulu Tangkis Indonesia, Ini Pesan untuk Pemain

JawaPos.com – Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) mengirimkan aturan terkait integritas kepada para atlet Indonesia. Hal itu diungkapkan ganda campuran Pelatnas PBSI, Amri Syahnawi, di tengah proses dugaan pelanggaran integritas yang melibatkan sejumlah pemain Indonesia.

Amri mengatakan, aturan tersebut dikirimkan BWF beberapa pekan lalu. Para atlet diminta mempelajarinya secara saksama agar memahami setiap ketentuan yang berlaku.

”Iya, selalu diingatkan. Terus juga terakhir beberapa minggu lalu dikirim aturan baru. Masukan dari BWF ke kami,” ujar Amri.

Menurut Amri, aturan yang diberikan cukup banyak. Karena itu, para atlet diminta lebih teliti dan berhati-hati dalam memahaminya.

”Untuk dipelajari lagi karena banyak banget. Memang harus kita teliti dan hati-hati,” terangnya.

Pengingat mengenai integritas juga diberikan secara rutin oleh pelatih. Amri menyebut, para atlet bahkan mendapatkan dokumen dalam format PDF untuk dipelajari.

"Setiap hari diingatkan sama pelatih,” katanya.

Hal senada disampaikan pasangan Amri di sektor ganda campuran, Nita Violina Marwah. ”Ya, sosialisasi mengenai integritas dilakukan secara berjenjang dari pengurus kepada pelatih, kemudian diteruskan kepada atlet,” ucap Nita.

Isu integritas memang tengah menjadi sorotan di bulu tangkis Indonesia. Awal Agustus lalu, PP PBSI mengakui BWF sedang menjalankan proses peradilan independen terkait dugaan pelanggaran integritas yang melibatkan sejumlah pemain Indonesia.