BWF Kirim Aturan Integritas kepada Atlet Bulu Tangkis Indonesia, Ini Pesan untuk Pemain

Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu. BWF mengirim aturan integritas kepada atlet Indonesia. Amri Syahnawi menyebut pemain diminta teliti dan hati-hati memahami aturan. (Dok. JawaPos.com)
JawaPos.com – Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) mengirimkan aturan terkait integritas kepada para atlet Indonesia. Hal itu diungkapkan ganda campuran Pelatnas PBSI, Amri Syahnawi, di tengah proses dugaan pelanggaran integritas yang melibatkan sejumlah pemain Indonesia.
Amri mengatakan, aturan tersebut dikirimkan BWF beberapa pekan lalu. Para atlet diminta mempelajarinya secara saksama agar memahami setiap ketentuan yang berlaku.
”Iya, selalu diingatkan. Terus juga terakhir beberapa minggu lalu dikirim aturan baru. Masukan dari BWF ke kami,” ujar Amri.
Menurut Amri, aturan yang diberikan cukup banyak. Karena itu, para atlet diminta lebih teliti dan berhati-hati dalam memahaminya.
”Untuk dipelajari lagi karena banyak banget. Memang harus kita teliti dan hati-hati,” terangnya.
Pengingat mengenai integritas juga diberikan secara rutin oleh pelatih. Amri menyebut, para atlet bahkan mendapatkan dokumen dalam format PDF untuk dipelajari.
"Setiap hari diingatkan sama pelatih,” katanya.
Hal senada disampaikan pasangan Amri di sektor ganda campuran, Nita Violina Marwah. ”Ya, sosialisasi mengenai integritas dilakukan secara berjenjang dari pengurus kepada pelatih, kemudian diteruskan kepada atlet,” ucap Nita.
Isu integritas memang tengah menjadi sorotan di bulu tangkis Indonesia. Awal Agustus lalu, PP PBSI mengakui BWF sedang menjalankan proses peradilan independen terkait dugaan pelanggaran integritas yang melibatkan sejumlah pemain Indonesia.
PP PBSI menghormati sekaligus mendukung mekanisme yang diterapkan BWF.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati