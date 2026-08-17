Putri KW dan Alwi Farhan Lewati Rintangan Pertama Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026

Aksi Alwi Farhan di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026. (PBSI)

JawaPos.com - Dua wakil Indonesia, Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan, kompak melewati rintangan pertama dengan mulus pada babak 64 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026. Putri KW dan Alwi melaju ke babak kedua atau babak 32 besar ajang tersebut.

Putri KW mengamankan tempat ke babak kedua lebih dulu setelah bungkam Mikaela Joy De Guzman asal Filipina di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, Senin (17/8/2026). Pemain ranking enam dunia itu menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-12, 21-6.

“Pertama bersyukur tidak ada cedera apapun dan kedua untuk keseluruhan hari ini puas dengan mainnya, karena juga lawan sebenarnya cukup bagus. Dia lumayan ulet tapi memang kondisi di lapangan ada menang kalah angin,” kata Putri KW dalam keterangan PBSI, Senin (17/8/2026).

Meski meraih kemenangan cukup mudah, Putri KW enggan berpuas diri begitu saja. Dia berharap permainannya terus konsisten hingga berhasil mencapai podium di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026.

“Ke depan pastinya fokus terus, konsistensi dan pikiran di lapangannya itu harus kuat. Saya berharap performa saya bisa seperti di Jepang Open kemarin,” terangnya.

Putri KW bertekad untuk melampaui capaiannya pada edisi tahun lalu, di mana ia menyabet medali perunggu. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah mengeluarkan permainan terbaiknya di setiap laga.

“Tekanan pasti ada karena hasil baik tahun lalu. Pengennya di sini bisa ganti warna medali, tapi semua itu kan nggak gampang. Di tahun kemarin saya nggak mikir dan nggak menyangka juga bisa dapat medali, hanya bermain nothing to lose. Sekarang saya ingin nothing to lose dulu,” ujar Putri KW.

Sementara, Alwi melaju ke babak kedua setelah bungkam Yoo Tae Bin di babak 64 besar. Pemain kelahiran Solo itu menang dua gim langsung atas wakil Korea Selatan tersebut dengan skor akhir 21-17 dan 21-12 dalam laga berdurasi 44 menit.

“Alhamdulillah memang sudah dipersiapkan dari sebelum-sebelumnya. Ada waktu seminggu lebih saya rasa untuk mempelajari undian dan itu bagus buat saya. Jadi memang tadi sudah antisipasi, bahkan saya sangat hafal dia mau berbuat seperti apa. Ini bagian dari preparation yang saya lakukan dan ada hasilnya, saya harap bisa keep it the standard for the next match,” ujar Alwi.

Sama seperti Putri KW, Alwi memiliki ambisi besar di Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2026. Ia berharap menjadi orang yang terpilih untuk bisa menyabet medali turnamen bergengsi tersebut.