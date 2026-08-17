Putri KW dan Alwi Farhan Lewati Rintangan Pertama Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026

JawaPos.com - Dua wakil Indonesia, Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan, kompak melewati rintangan pertama dengan mulus pada babak 64 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026. Putri KW dan Alwi melaju ke babak kedua atau babak 32 besar ajang tersebut.
Putri KW mengamankan tempat ke babak kedua lebih dulu setelah bungkam Mikaela Joy De Guzman asal Filipina di Indira Gandhi Arena, New Delhi, India, Senin (17/8/2026). Pemain ranking enam dunia itu menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-12, 21-6.
“Pertama bersyukur tidak ada cedera apapun dan kedua untuk keseluruhan hari ini puas dengan mainnya, karena juga lawan sebenarnya cukup bagus. Dia lumayan ulet tapi memang kondisi di lapangan ada menang kalah angin,” kata Putri KW dalam keterangan PBSI, Senin (17/8/2026).
Meski meraih kemenangan cukup mudah, Putri KW enggan berpuas diri begitu saja. Dia berharap permainannya terus konsisten hingga berhasil mencapai podium di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2026.
“Ke depan pastinya fokus terus, konsistensi dan pikiran di lapangannya itu harus kuat. Saya berharap performa saya bisa seperti di Jepang Open kemarin,” terangnya.
Putri KW bertekad untuk melampaui capaiannya pada edisi tahun lalu, di mana ia menyabet medali perunggu. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah mengeluarkan permainan terbaiknya di setiap laga.
“Tekanan pasti ada karena hasil baik tahun lalu. Pengennya di sini bisa ganti warna medali, tapi semua itu kan nggak gampang. Di tahun kemarin saya nggak mikir dan nggak menyangka juga bisa dapat medali, hanya bermain nothing to lose. Sekarang saya ingin nothing to lose dulu,” ujar Putri KW.
Sementara, Alwi melaju ke babak kedua setelah bungkam Yoo Tae Bin di babak 64 besar. Pemain kelahiran Solo itu menang dua gim langsung atas wakil Korea Selatan tersebut dengan skor akhir 21-17 dan 21-12 dalam laga berdurasi 44 menit.
“Alhamdulillah memang sudah dipersiapkan dari sebelum-sebelumnya. Ada waktu seminggu lebih saya rasa untuk mempelajari undian dan itu bagus buat saya. Jadi memang tadi sudah antisipasi, bahkan saya sangat hafal dia mau berbuat seperti apa. Ini bagian dari preparation yang saya lakukan dan ada hasilnya, saya harap bisa keep it the standard for the next match,” ujar Alwi.
Sama seperti Putri KW, Alwi memiliki ambisi besar di Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2026. Ia berharap menjadi orang yang terpilih untuk bisa menyabet medali turnamen bergengsi tersebut.
“Kejuaraan Dunia adalah salah satu major event yang sakral. Menurut saya yang bisa juara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dengan segala usahanya yang sudah diusahakan jadi ya saya mencoba memantaskan diri untuk bisa berada di sana,” pungkas Alwi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi