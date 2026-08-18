Great Eastern Women’s Run Indonesia Hadirkan Pengalaman Lari yang Sehat, Suportif, dan Berdampak

JawaPos.com - Great Eastern Women’s Run Indonesia 2026 bukan sekadar sebagai ajang lari, melainkan sebagai signature event yang mengintegrasikan gaya hidup sehat, kesadaran perlindungan, kepedulian sosial, dan keberlanjutan.

Diselenggarakan untuk pertama kali di Indonesia pada Minggu (16/8) di Pulau Satu, Senayan Park, Jakarta, diikuti lebih dari 1.000 perempuan dan anak perempuan dalam kategori 5K Fun Run dan Princess Dash 100 meter.

Kehadiran keluarga, teman, dan komunitas yang memberikan dukungan sejak garis start hingga finis turut membuat Race Village semakin ramai.

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Penyelenggaraan perdana ini melanjutkan perjalanan Great Eastern Women’s Run yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade di Singapura.

Kehadirannya di Indonesia juga bertepatan dengan hari jadi ke-30 Great Eastern Life Indonesia dan berlangsung satu hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

Presiden Direktur Great Eastern Life Indonesia Nina Ong menyatakan, Great Eastern Women’s Run Indonesia hadir di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga.

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Acara ini memiliki karakter yang khas karena menyatukan olahraga, perlindungan, kesehatan perempuan, aksi sosial, keberlanjutan, serta dukungan keluarga dan komunitas.

”Penyelenggaraan perdana ini menjadi salah satu bukti nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan pengalaman yang relevan dan berdampak bagi perempuan Indonesia,” kata Nina Ong.