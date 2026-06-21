Setelah Kejurnas, Pertacami Persiapkan Asian Games dan Kejuaraan Internasional Lain

JawaPos.com - Kejuaraan Nasional MMA yang diselenggarakan Pengurus Besar Persatuan Tarung Campuran Indonesia (PB Pertacami) rampung digelar di JSI Resort Megamendung, Bogor, 19-20 Juni 2026. Ajang tahunan yang bertujuan untuk menjaring atlet-atlet muda potensial menuju Pelatnas ini diikuti 129 atlet dari puluhan klub di 12 provinsi.

Mereka bertanding dalam empat kategori, yaitu Senior, U-18, U-16, dan U-14, dengan total 21 nomor pertandingan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 58 atlet berasal dari kelompok junior dan 70 atlet dari kategori senior.

Ketua Umum Pertacami Tommy Paulus Hermawan mengaku puas dengan hasil kejurnas itu. Dari hasil penjaringan di Kejurnas, tim pelatih sudah mengantongi nama-nama atlet yang akan diambil dan dikembangkan di Pelatnas.

”Hasil dari Kejurnas ini akan disiapkan untuk mengikuti sejumlah kejuaraan internasional. Kalau bicara setelah event nasional ini, berarti berikutnya kita bicara kontinental, benua, jadi bulan depan ada Kejuaraan GAMMA Asia di Kuala Lumpur, atlet-atlet kita akan ikut bertanding di sana,” ujar Tommy.

Pria yang juga menjabat sebagai Presiden GAMMA (Global Association of Mix Martial Arts) itu menuturkan, setelah event ini ada beberapa kejuaraan penting yang diikuti. Di antaranya Asian Games Jepang, Asian Indoor and Martial Arts Games (AIMAG), dan akhir tahun ada GAMMA World Championship.

Sementara itu, Pelatih Timnas MMA Indonesia Marcos Tulio Machado mengatakan, ada beberapa seleksi untuk atlet-atlet Indonesia sebelum tampil di kompetisi.

”Semua atlet kami persiapkan untuk semua kompetisi. Setiap kali kompetisi tiba, kami melakukan persiapan. Bukan hanya untuk satu kompetisi saja. Tapi tentu saja kami memiliki beberapa seleksi dan beberapa petarung yang cerdas,” ungkap Marcos Tulio Machado.

Marcos menilai secara kualitas sudah banyak meningkat ketimbang edisi 2024. ”Atlet-atlet kita sudah meningkat pesat. Olahraga baru yang masih punya jalan panjang untuk berkembang. Sekarang ini akan memberi dukungan yang bagus, peningkatan yang signifikan di sisi lain,” ucap Marcos Tulio Machado.