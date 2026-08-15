Ben Shelton Raih Gelar Canada Masters Kedua Berturut-turut Usai Kalahkan Brandon Nakashima

Ben Shelton (Flashscore)
JawaPos.com – Ben Shelton meraih gelar Canada Masters untuk kedua kalinya secara berturut-turut setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat, Brandon Nakashima, dengan skor 6-3, 7-6 (7-4) pada final di Montreal.
Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (14/8), Kemenangan tersebut menjadi gelar Masters 1000 kedua dalam karier Shelton sekaligus trofi ketujuh sepanjang kariernya, setelah tahun lalu menjuarai turnamen yang digelar di Toronto.
Shelton juga menjadi petenis Amerika Serikat pertama yang meraih gelar Canada Masters secara beruntun sejak era sebelumnya, sekaligus menyamai pencapaian Andy Murray, Novak Djokovic, dan Rafael Nadal pada abad ini.
Shelton tampil tanpa kehilangan satu set pun sepanjang turnamen dan mengakhiri pertandingan final dalam waktu 87 menit.
Petenis yang sebelumnya berada di peringkat ke-10 dunia itu juga dipastikan naik ke posisi keenam berkat keberhasilannya menjuarai turnamen tersebut.
Gelar di Montreal menjadi trofi keempat Shelton musim ini setelah sebelumnya berjaya di Dallas pada lapangan keras dalam ruangan, Munich di tanah liat, dan Stuttgart di lapangan rumput.
Kemenangan atas Nakashima memperpanjang catatan sempurna Shelton menjadi enam kemenangan dari enam pertemuan dengan rekan senegaranya tersebut.
Shelton kini mengantongi 12 kemenangan beruntun dan akan membawa momentum tersebut ke Cincinnati Masters sebagai turnamen besar terakhir sebelum US Open yang dimulai pada 30 Agustus.
Shelton berharap performa tersebut dapat dipertahankan untuk menghadapi Grand Slam terakhir musim ini sekaligus melanjutkan kebangkitan setelah sebelumnya hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan Masters 1000 yang dimainkan tahun ini.
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Jawa Pos
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