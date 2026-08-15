Iga Swiatek Akhiri Paceklik Gelar dengan Tekuk Elena Rybakina pada Final WTA 1000 Toronto 2026

Iga Swiatek (Flashscore)
JawaPos.com – Iga Swiatek tampil dominan pada final National Bank Open 2026 di Toronto dengan mengalahkan Elena Rybakina dua set langsung, 6-2, 6-3, pada Kamis (13/8/2026).
Dilansir dari lama Flashscore pada Jum'at (14/8), Kemenangan tersebut menjadi gelar pertama Swiatek pada musim 2026 sekaligus gelar WTA 1000 ke-12 sepanjang kariernya, membuat petenis Polandia itu melewati Aryna Sabalenka yang mengoleksi 11 gelar dan hanya tertinggal satu gelar dari rekor Serena Williams.
Swiatek tampil konsisten sejak awal pertandingan melalui servis yang efektif, pertahanan solid, serta serangan tepat waktu sehingga Rybakina kesulitan mengembangkan permainan terbaiknya.
Swiatek langsung mematahkan servis Rybakina pada awal set pertama dan mempertahankan keunggulan hingga menutup set dengan skor 6-2 setelah sekitar 20 menit permainan.
Memasuki set kedua, Swiatek kembali mengendalikan pertandingan dengan mematahkan servis Rybakina untuk unggul 3-2 sebelum memastikan kemenangan melalui break pada gim terakhir, sekaligus mengakhiri pertandingan dalam waktu 75 menit.
Rybakina mengakui dirinya tidak memiliki cukup energi setelah menjalani sejumlah pertandingan panjang, termasuk kemenangan tiga set atas Coco Gauff pada semifinal yang berakhir sekitar pukul 01.00 waktu setempat.
Gelar di Toronto menjadi momentum kebangkitan bagi Swiatek setelah menjalani periode sulit sepanjang musim 2026 dan belum pernah mencapai final sebelumnya.
Seusai pertandingan, petenis berusia 25 tahun itu mendedikasikan gelarnya kepada orang-orang yang menghadapi penilaian serta kebencian, sekaligus menegaskan pentingnya terus berkembang dan berfokus pada masa depan.
Hasil tersebut juga membawa Swiatek kembali ke lima besar peringkat dunia dan menjadi modal penting sebelum menghadapi Cincinnati Open serta US Open 2026.
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Jawa Pos
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