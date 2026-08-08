Audisi Umum PB Djarum 2026 Makassar: 6 Putri ke Final, 12 Putra Berebut Tiket

JawaPos.com – Persaingan meraih Super Tiket pada Audisi Umum PB Djarum 2026 - Makassar semakin memanas. Hingga Jumat (7/8), sebanyak 18 atlet masih bertahan, dengan enam atlet putri memastikan tempat di final dan 12 atlet putra akan menjalani babak semifinal serta final pada Sabtu (8/8) di GOR Dafest Makassar.

Dari sektor putri, Balqis Maharani menjadi atlet pertama yang memastikan tiket final kategori U-11. Ia melewati semifinal penuh tekanan setelah sempat tertinggal 19-20 pada gim pertama. Balqis kemudian bangkit dan menang 23-21, sebelum mengamankan gim kedua 21-16.

“Saya merasa sangat senang dan terharu bisa sampai ke final, apalagi ini baru pertama kali saya ikut audisi. Tadi di gim pertama saya merasa grogi dan sempat tertinggal. Tapi saya coba fokus lagi sampai akhirnya bisa menang,” ujar Balqis yang menjadikan Gregoria Mariska Tunjung sebagai role model.

Di final, Balqis akan menghadapi Arachely Sabila Kinga dari Gorontalo. Arachely melaju setelah mengalahkan Febriana Alfa Fauzi melalui rubber game 21-19, 18-21, 21-15.

Sementara itu, dari sektor KU-11 putra, atlet tuan rumah Andi Ahmad Rumi Abhinava melaju ke semifinal setelah mengalahkan Arazka Abqoriy asal Balikpapan dalam pertarungan tiga gim 23-21, 12-21, 21-19.

“Tadi pertandingannya sangat ketat. Kunci kemenangan saya adalah terus mendengarkan arahan dari pelatih di pinggir lapangan agar tetap semangat,” kata Andi.

Andi selanjutnya menghadapi Muh. Abraham Ismail dari Kendari yang sebelumnya menang atas Thierry Milan Chandra 21-8, 21-15.

Koordinator Pelatih Tunggal Putra PB Djarum, Leonard Holvy de Pauw, menilai kualitas atlet Makassar berada di atas ekspektasinya. Ia melihat para peserta memiliki karakter permainan agresif dan berani mengambil inisiatif serangan.