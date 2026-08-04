PBSI Pasangkan Bagas Maulana dengan Indah Cahya Sari Jamil, Jadi Duet Baru Ganda Campuran

JawaPos.com - PBSI melakukan penyegaran pada sektor ganda campuran. Skuad Pelatnas Cipayung kali ini memiliki pasangan ganda campuran baru, yakni Bagas Maulana/Indah Cahya Sari Jamil.

Bagas merupakan pemain yang fokus bertanding di sektor ganda putra. Pemain berusia 28 tahun itu pernah menjadi tandem Muhammad Shohibul Fikri dan menjadi salah satu pasangan yang diperhitungkan di level elite.

PBSI memisah kedua pemain itu. Bagas pun sempat menjadi pasangan Leo Rolly Carnando dan terakhir bersama Muh Putra Erwiansyah. Namun Putra terdegradasi dari Pelatnas Cipayung pada awal Agustus 2026.

Alih-alih kembali bertanding untuk sektor ganda putra, Bagas kini banting setir ke sektor ganda campuran. PBSI memasangkan pemain kelahiran Cilacap, Jawa Tengah itu dengan Indah yang sedianya merupakan tandem dari Adnan Maulana.

Kabid Binpres PP PBSI Eng Hian menjelaskan, Bagas bersedia untuk beralih dari sektor ganda putra ke ganda campuran. Pihaknya pun menyambut baik inisiatif sang pemain dan memberikan kesempatan untuk menjajal persaingan di sektor ganda campuran.

“Bagas Maulana telah menyampaikan keinginannya untuk beralih fokus dari sektor ganda putra ke ganda campuran. Setelah melalui diskusi bersama tim pelatih, kami memberikan kesempatan kepada Bagas untuk menjalani proses transisi tersebut sebagai bagian dari pengembangan kariernya,” kata Eng Hian dalam keterangan PBSI, Selasa (4/8).

“Tentunya proses ini akan dilakukan secara bertahap dan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan performanya di lapangan,” sambung dia.

Duet Bagas/Indah akan menjalani debut di turnamen BWF level Super 100, Pontianak International Challenge 2026 pada awal September. PBSI, kata Eng Hian akan melihat potensi racikan baru tersebut.