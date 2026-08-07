Legenda Bulu Tangkis Akui Wilayah Timur Masih Kurang Turnamen, Ratusan Peserta Berburu Tiket Audisi

Audisi Umum PB Djarum 2026 - Makassar di GOR Dafest Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (6/8). (Istimewa)
JawaPos.com - Audisi Umum PB Djarum 2026 - Makassar digelar di GOR Dafest Makassar, Sulawesi Selatan. Perebutan Super Tiket jalur turnamen maupun pilihan tim pencari bakat semakin sengit.
Dari 233 peserta, sebanyak 136 atlet belia berjuang mengerahkan seluruh kemampuan terbaik guna melaju ke babak berikutnya. Tak sedikit dari mereka bukan nama baru dan sudah pernah merasakan ketatnya persaingan pada Audisi Umum PB Djarum di tahun-tahun sebelumnya.
Legenda bulu tangkis Indonesia Richard Mainaky mengatakan, bibit atlet bulu tangkis di wilayah Timur Indonesia cukup banyak, hanya saja masih minim turnamen.
”Kami akui selama 10 tahun ini vakum mencari bibit-bibit dari wilayah timur Indonesia, padahal bibit atlet bulu tangkis itu banyak,” ujar Richard Mainaky di Makassar seperti dilansir dari Antara.
Richard Mainaky mengungkapkan, potensi atlet bulu tangkis di wilayah Indonesia Timur sebenarnya sangat melimpah. Namun perkembangannya sering terhambat karena minimnya turnamen dan kompetisi.
Menurut Richard permasalahan utama yang dihadapi para atlet muda di daerah adalah kurangnya wadah kompetisi.
”Ini yang menjadi perhatian kita kedepannya bersama mitra agar bagaimana kompetisi dan turnamen bisa menambah pengalaman para atlet,” ujar Richard Mainaky.
Dia menjelaskan, frekuensi turnamen yang tinggi sangat krusial untuk membangun wawasan taktis dan pengalaman bertanding yang matang bagi seorang pebulu tangkis.
Tanpa jam terbang yang cukup melalui kompetisi reguler, sulit bagi atlet daerah untuk mengasah kemampuan mereka setara dengan rekan-rekan sejawat di pusat pembinaan.
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