3 Minggu Latihan Intensif, Marc Marquez Siap Tempur di Inggris

Marc Marquez difavoritkan di MotoGP Inggris 2026. Namun karakter Sirkuit Silverstone yang mirip Assen diprediksi menjadi tantangan besar. (Ducati Corse)
JawaPos.com - Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez dalam kondisi fisik siap tempur dalam balapan MotoGP Grand Prix Inggris yang berlangsung di Sirkuit Silverstone, Inggris, Minggu (9/8), dikutip dari ANTARA.
Sang juara bertahan MotoGP tersebut mengaku telah menjalani latihan intensif untuk meningkatkan kondisi fisiknya selama jeda musim panas ini yang berlangsung dalam kurun waktu sekira tiga minggu.
"Saya mengambil banyak keuntungan selama tiga minggu jeda ini untuk sedikit berelaksasi, tapi juga untuk mengisi energi saya dan tetap melanjutkan latihan," kata Marc Marquez dikutip dari laman Ducati Lenovo, Jumat.
Pembalap asal Spanyol tersebut menilai bahwa Sirkuit Silverstone merupakan sirkuit yang patut diwaspadai pada balapan nanti mengingat karakter dari sirkuit dengan panjang 5,9km tersebut menuntut setiap pembalap untuk mempunyai kondisi fisik yang cukup fit karena mempunyai karakter tikungan yang tajam.
"Silverstone adalah jalur yang panjang dan sangat menuntut, di mana kekuatan fisik dibutuhkan; ditambah, selalu ada cuaca yang tidak diketahui, yang seperti biasa dapat membatalkan hasil balapan," ungkap jawara dunia tujuh kali tersebut.
Marc menatap GP Inggris dengan torehan yang cukup positif setelah memetik kemenangan di GP Jerman yang berlangsung di Sirkuit Sachsenring pada Juli lalu.
Dengan kemenangan di GP Jerman, tentu akan menjadi motivasi berharga untuk pembalap bernomor 93 tersebut yang kini terus berambisi mempertahankan gelar juara dunianya.
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