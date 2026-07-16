5 Kesulitan Jorge Martin Bersama Aprilia Meski Berhasil Pertahankan Posisi Teratas Klasemen MotoGP 2026

JawaPos.com – Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara MotoGP 2026, bahkan mampu memperlebar keunggulan poin pada putaran terakhir di Sachsenring.

Namun, pembalap Aprilia itu mengakui posisinya belum sepenuhnya aman karena performanya terus mengalami penurunan dalam beberapa balapan terakhir.

Berikut 5 hambatan utama yang dihadapi Martin meski masih berada di puncak klasemen, seperti dilansir dari laman The Race pada Kamis (16/7).

1. Kecepatan Balap Terus Mengalami Penurunan

Martin mengakui dirinya kesulitan mempertahankan kecepatan seperti pada awal musim. Ia menilai posisi di puncak klasemen hanya bersifat sementara apabila tidak segera menemukan solusi. Menurutnya, hasil balapan belakangan ini tidak cukup untuk mempertahankan peluang menjadi juara dunia.

2. Setelan Motor Aprilia Belum Memberikan Performa Terbaik

Martin merasa pengaturan motor saat ini berbeda jauh dibandingkan konfigurasi yang digunakan pada awal musim. Ia mengungkapkan lebih nyaman dengan setelan yang dipakai di Austin, Brasil, dan Le Mans. Karena itu, Aprilia berencana mengevaluasi kembali perubahan yang dilakukan sepanjang musim.