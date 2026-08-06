24 Peselancar Elite Dunia Berebut Takhta Ombak Padang Padang Bali

JawaPos.com - Ajang selancar internasional kembali digelar di Pantai Padang Padang, Bali, mempertemukan peselancar terbaik Indonesia dan dunia. Kompetisi itu telah menjadi salah satu agenda paling bergengsi di kalender olahraga selancar nasional.

Tahun ini, turnamen memasuki penyelenggaraan ke-23 dan kembali mengusung konsep unik yang hanya berlangsung saat ombak terbaik muncul. Sebanyak 24 peselancar undangan akan bersaing memperebutkan gelar juara.

Mereka terdiri atas 12 peselancar terbaik Indonesia dan 12 atlet elite dunia yang dikenal memiliki pengalaman menaklukkan ombak-ombak kelas dunia.

Kehadiran para atlet tersebut menjadikan kompetisi ini bukan sekadar pertandingan, tetapi juga ajang pembuktian kemampuan peselancar Indonesia di hadapan dunia.

Turnamen akan berlangsung di Pantai Padang Padang selama periode siaga (waiting period) pada 1-31 Agustus. Menggunakan konsep one day, one swell, seluruh kompetisi hanya akan digelar dalam satu hari ketika kondisi ombak dinilai mencapai kualitas terbaik.

Format tersebut telah menjadi ciri khas kompetisi selama bertahun-tahun. Dengan menunggu ombak terbaik, para atlet memiliki kesempatan menampilkan kemampuan maksimal sekaligus menyajikan pertarungan yang lebih kompetitif bagi penonton.

James Hendy, Director Rip Curl Indonesia mengatakan, penyelenggaraan tahun ke-23 menjadi bukti bahwa kompetisi tersebut tetap menjadi salah satu panggung penting dalam dunia selancar internasional.

"Memasuki tahun ke-23, Rip Curl Cup Padang Padang terus menjadi panggung yang mempertemukan surfer terbaik dunia dengan talenta terbaik Indonesia di salah satu ombak paling ikonik di dunia," tutur James Hendy.