Terlalu Mepet, Bek Persija Rio Fahmi Kritik Penetapan Venue Semifinal Piala Presiden 2026

JawaPos.com – Bek sayap Persija Jakarta Rio Fahmi mengaku sedikit kecewa setelah mengetahui kepastian venue semifinal dan final Piala Presiden 2026 yang akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Meski demikian, Rio menegaskan Persija tetap siap menghadapi semifinal dan memburu gelar juara.

"Kami sangat siap. Kepalang tanggung, sudah masuk semifinal dan kami ingin jadi juara," katanya.

Rio juga menyampaikan kritik secara langsung kepada Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2026 Maruarar Sirait. Menurutnya, pengumuman venue semifinal dan final dilakukan terlalu dekat dengan jadwal pertandingan.

Dia menilai kondisi tersebut memengaruhi persiapan tim. Persija yang baru bertolak ke Bali pada hari ini dipastikan memiliki waktu latihan yang terbatas sebelum menghadapi Persib Bandung pada semifinal, Selasa (4/8).

"Semoga ke depan jadwal tidak lagi mepet dan padat sehingga kami bisa melakukan persiapan secara maksimal," harap Rio.

Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara menerima kritik tersebut. Dia menegaskan panitia Piala Presiden selalu terbuka terhadap setiap masukan dari klub peserta.

"Karena tidak ada yang sempurna. Kritik juga harus didengarkan, harus ada perbaikan juga," tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada tim peserta, Ara juga mengumumkan kenaikan hadiah juara Piala Presiden 2026. Nilai hadiah yang semula Rp 6 miliar kini menjadi Rp 8 miliar.