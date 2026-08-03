Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Farid S. Maulana
Senin, 3 Agustus 2026 | 17.21 WIB

Terlalu Mepet, Bek Persija Rio Fahmi Kritik Penetapan Venue Semifinal Piala Presiden 2026

Pemain Port FC Isan Abdallah berebut bola dengan Pemain Persija Rio Fahmi dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (29/7).Rio Fahmi mengkritik penetapan venue semifinal Piala Presiden 2026 yang terlalu mepet. Maruarar Sirait menerima masukan tersebut. (Riana Setiawan/ Jawa Pos) - Image

Pemain Port FC Isan Abdallah berebut bola dengan Pemain Persija Rio Fahmi dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (29/7).Rio Fahmi mengkritik penetapan venue semifinal Piala Presiden 2026 yang terlalu mepet. Maruarar Sirait menerima masukan tersebut. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)

JawaPos.com – Bek sayap Persija Jakarta Rio Fahmi mengaku sedikit kecewa setelah mengetahui kepastian venue semifinal dan final Piala Presiden 2026 yang akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Meski demikian, Rio menegaskan Persija tetap siap menghadapi semifinal dan memburu gelar juara.

"Kami sangat siap. Kepalang tanggung, sudah masuk semifinal dan kami ingin jadi juara," katanya.

Rio juga menyampaikan kritik secara langsung kepada Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2026 Maruarar Sirait. Menurutnya, pengumuman venue semifinal dan final dilakukan terlalu dekat dengan jadwal pertandingan.

Dia menilai kondisi tersebut memengaruhi persiapan tim. Persija yang baru bertolak ke Bali pada hari ini dipastikan memiliki waktu latihan yang terbatas sebelum menghadapi Persib Bandung pada semifinal, Selasa (4/8).

"Semoga ke depan jadwal tidak lagi mepet dan padat sehingga kami bisa melakukan persiapan secara maksimal," harap Rio.

Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara menerima kritik tersebut. Dia menegaskan panitia Piala Presiden selalu terbuka terhadap setiap masukan dari klub peserta.

"Karena tidak ada yang sempurna. Kritik juga harus didengarkan, harus ada perbaikan juga," tegasnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada tim peserta, Ara juga mengumumkan kenaikan hadiah juara Piala Presiden 2026. Nilai hadiah yang semula Rp 6 miliar kini menjadi Rp 8 miliar.

"Piala Presiden ini sudah delapan kali digelar, jadi saya berharap ada manfaatnya. Kami naikkan hadiahnya agar para pemain senang," ujarnya. 

Editor: Hendra
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags
Artikel Terkait
Semifinal dan Final Piala Presiden 2026 Digelar di Bali, Maruarar Sirait Akui Ingin di Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Semifinal dan Final Piala Presiden 2026 Digelar di Bali, Maruarar Sirait Akui Ingin di Surabaya

Senin, 3 Agustus 2026 | 17.17 WIB

Gelandang Persebaya Toni Firmansyah Ungkap Kondisi Alex Martins Jelang Semifinal Piala Presiden 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Gelandang Persebaya Toni Firmansyah Ungkap Kondisi Alex Martins Jelang Semifinal Piala Presiden 2026

Senin, 3 Agustus 2026 | 05.31 WIB

Resmi Tanpa Penonton! Suporter Diminta Tidak Beli Tiket Semifinal Piala Presiden 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi Tanpa Penonton! Suporter Diminta Tidak Beli Tiket Semifinal Piala Presiden 2026

Senin, 3 Agustus 2026 | 05.22 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore