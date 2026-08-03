Semifinal dan Final Piala Presiden 2026 Digelar di Bali, Maruarar Sirait Akui Ingin di Surabaya

Semifinal dan final Piala Presiden 2026 resmi digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com – Kepastian venue semifinal dan final Piala Presiden 2026 akhirnya terjawab. Dalam konferensi pers Piala Presiden 2026 di Balai Kota Surabaya, Minggu (2/8), panitia memastikan dua laga penentu itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.
Kepastian tersebut disampaikan Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2026 Maruarar Sirait. Dia mengatakan, pertandingan semifinal dan final yang dijadwalkan berlangsung pada 4 dan 6 Agustus akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta.
"Sesuai arahan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, tempat penyelenggaraan semifinal dan final di Bali," ujarnya.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, mengungkapkan bahwa penunjukan Bali didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama faktor keamanan.
"Terus terang, sebenarnya saya ingin tempatnya di Surabaya," katanya.
Menurut Ara, Stadion Gelora Bung Tomo sebenarnya sangat layak menggelar semifinal dan final. Hal itu terlihat dari tingginya antusiasme masyarakat selama tiga hari penyelenggaraan Piala Presiden 2026 di Surabaya.
Meski venue sudah dipastikan, status pertandingan terkait kehadiran penonton masih belum diputuskan.
Panitia terus mengupayakan agar semifinal dan final dapat digelar dengan kehadiran suporter. Jika mendapat izin, pendukung Persebaya Surabaya, Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Arema FC berpeluang menyaksikan langsung pertandingan di Bali.
"Kami usahakan, kami doakan, kami perjuangkan. Kami sedang berkoordinasi soal itu," tutur Ara.
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