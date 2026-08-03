Semifinal dan Final Piala Presiden di Bali, Diusahakan dengan Penonton

Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan digelar di Bali. Panitia juga mengupayakan pertandingan dapat berlangsung dengan kehadiran penonton. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com – Kepastian venue semifinal dan final Piala Presiden 2026 akhirnya terjawab. Kemarin (2/8), dalam konferensi pers Piala Presiden 2026 di Balai Kota Surabaya, diumumkan bahwa pertandingan semifinal dan final akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2026, Maruarar Sirait. Dia menuturkan, pertandingan semifinal dan final yang akan digelar pada 4 dan 6 Agustus mendatang akan dilaksanakan di Stadion Kapten I Wayan Dipta.
“Sesuai dengan arahan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tempat penyelenggaraan semifinal dan final di Bali,” jelasnya.
Pemilihan Bali sebagai venue semifinal dan final tentu didasarkan pada berbagai pertimbangan. Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa faktor keamanan menjadi pertimbangan utama.
“Terus terang, sebenarnya saya ingin tempatnya di Surabaya,” lanjutnya.
Menurut Ara, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, sebenarnya sangat ideal untuk menggelar pertandingan semifinal dan final. Hal itu telah dibuktikan dengan animo masyarakat yang luar biasa selama tiga hari penyelenggaraan Piala Presiden 2026.
Venue sudah dipastikan. Lantas, bagaimana dengan status pertandingan? Apakah laga akan digelar dengan kehadiran penonton? Ara belum memberikan komentar lebih jauh mengenai hal tersebut.
Yang jelas, lanjutnya, penyelenggara Piala Presiden 2026 terus mengupayakan agar laga semifinal dan final dapat digelar dengan penonton.
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