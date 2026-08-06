Emma Raducanu Absen dari US Open 2026 akibat Cedera pada Kaki Kanannya

JawaPos.com – Emma Raducanu dilaporkan akan absen dari US Open karena masih menjalani pemulihan cedera retak tulang pada kakinya.

Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (5/8), Cedera tersebut juga sebelumnya memaksanya mengundurkan diri dari Wimbledon.

Absennya mantan juara US Open itu menjadi perhatian karena turnamen Grand Slam terakhir musim ini akan segera dimulai.

Petenis berusia 23 tahun tersebut saat ini menjalani program rehabilitasi untuk mempercepat proses pemulihan.

Tim medis terus memantau perkembangan kondisinya menjelang bergulirnya US Open. Namun, laporan terbaru menyebut peluang Raducanu tampil di turnamen tersebut sangat kecil.

Sepanjang musim ini, Raducanu beberapa kali mengalami kendala kebugaran yang menghambat penampilannya.

Cedera pada kaki kanan yang dialaminya sejak tahun lalu telah memengaruhi persiapannya menghadapi berbagai turnamen. Selain itu, ia juga sempat absen dalam waktu cukup lama akibat sakit dan cedera lainnya.