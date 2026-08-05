Carlos Alcaraz Dipastikan Absen dari Cincinnati Masters Akibat Cedera Pergelangan Tangan

JawaPos.com – Carlos Alcaraz dipastikan tidak akan tampil pada turnamen ATP Cincinnati Masters karena masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan.

Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (5/8), Petenis peringkat 3 dunia itu memutuskan mengundurkan diri setelah kondisinya dinilai belum memungkinkan untuk kembali bertanding.

Absennya Alcaraz membuat rencana comeback yang semula diharapkan terjadi di Cincinnati harus kembali ditunda.

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Penyelenggara turnamen menyatakan bahwa Alcaraz menarik diri akibat cedera pergelangan tangan yang masih berlanjut. Direktur turnamen, Bob Moran, menyampaikan harapannya agar petenis asal Spanyol tersebut segera pulih dan dapat kembali berkompetisi dalam waktu dekat.

Pihak penyelenggara juga berharap dapat menyambut kembali Alcaraz pada edisi Cincinnati Masters berikutnya.

Cedera tersebut telah membuat Alcaraz menepi dari berbagai turnamen sejak mengalami masalah pada pergelangan tangannya di Barcelona Open pada April lalu.

Akibat kondisi tersebut, ia juga tidak dapat tampil di sejumlah turnamen penting, termasuk Madrid, Roma, Roland Garros, dan Wimbledon. Situasi itu membuat proses pemulihannya berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan.

Absennya Alcaraz dari Cincinnati Masters juga menjadi perhatian menjelang penyelenggaraan US Open yang akan berlangsung pada akhir Agustus. Turnamen di Cincinnati sebelumnya diharapkan menjadi ajang pemanasan bagi Alcaraz sebelum mempertahankan gelarnya di New York.