Marcelino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen, dan Justin Hubner, Absen Bela Timnas saat Lawan Timor Leste

Marselino Ferdinan menjadi salahb satu pemain yang dipastikan absen pada laga kontra Timor Leste pada ajangASEAN Hyundai Cup (Piala AFF) 2026 di Stadion Chonburi, Thailand, besok Jumat (31/7) pukul 17.00 WIB. (Instagram @marselinoferdinan10)
JawaPos.com - Tiga pemain timnas Indonesia Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen, dan Justin Hubner akan absen membela tim Garuda menghadapi timnas Timor Leste pada laga Grup A ASEAN Hyundai Cup (Piala AFF) 2026 di Stadion Chonburi, Thailand, besok Jumat (31/7) pukul 17.00 WIB.
Justin tak kunjung bergabung dengan skuad, sementara Marselino dan Ragnar tak dibawa pelatih John Herdman dalam perjalanan tim Garuda ke Thailand pada pagi ini untuk melawan Timor Leste keesokan harinya.
Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengonfirmasi absennya ketiga pemain setelah dihubungi oleh ANTARA di Jakarta pada Kamis.
Dengan ini, maka skuad Garuda yang berangkat ke Thailand berjumlah 23 pemain dari 26 pemain pilihan Herdman untuk Piala AFF 2026. Pelatih asal Inggris tersebut membawa tiga kiper sekaligus, yaitu Nadeo Argawinata, Cahya Supriadi, dan Muhammad Riyandi.
Sementara itu, kembali absennya Marselino dan Ragnar membuat kedua pemain ini berpeluang bermain pada laga selanjutnya kala Indonesia bermain di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melawan Vietnam pada Senin (3/8) pukul 20.30 WIB.
Baik Marselino maupun Ragnar sudah melewatkan laga pertama Garuda saat mengalahkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari, Senin lalu.
Keduanya hanya duduk di bangku VIP Stadion Pakansari bersama Riyandi yang tak masuk daftar susunan pemain.
"Mudah-mudahan ya kembali di performa berikutnya bisa lebih baik dan mudah-mudahan tim juga tidak ada cedera, karena saya tahu ada beberapa yang masih recovery seperti Marselino, Ragnar, ya kita lihat," kata Ketum PSSI Erick Thohir soal kondisi Marselino dan Ragnar setelah laga melawan Kamboja pada Senin lalu.
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