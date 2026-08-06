Aryna Sabalenka Lolos Babak Ketiga Toronto WTA 1000 dengan Rekor Kemenangan Lapangan Keras

JawaPos.com – Aryna Sabalenka melanjutkan tren positifnya di National Bank Open Toronto setelah mengalahkan petenis Jepang, Moyuka Uchijima, pada babak kedua.

Dilansir dari laman resmi WTA Tennis pada Kamis (6/8), Petenis peringkat satu dunia itu menang dua set langsung dengan skor 6-3 dan 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama satu jam 21 menit.

Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan Sabalenka melaju ke babak ketiga turnamen WTA 1000 tersebut.

Meski sempat tertinggal 0-2 pada awal set pertama, Sabalenka mampu bangkit dengan merebut lima gim secara beruntun hingga menguasai jalannya pertandingan. Hasil tersebut memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya di lapangan keras menjadi 13 pertandingan.

Selain itu, Sabalenka juga mencatat kemenangan keduanya atas Uchijima dalam dua pertemuan di level WTA Tour.

Musim ini, Sabalenka menunjukkan dominasi luar biasa di lapangan keras dengan membukukan rekor 24 kemenangan dari 25 pertandingan. Satu-satunya kekalahan yang dialaminya terjadi saat menghadapi Elena Rybakina pada final Australia Terbuka.

Catatan tersebut menjadikan Sabalenka sebagai petenis pertama sejak Serena Williams pada 2015 yang mampu memenangi 24 dari 25 pertandingan awal di lapangan keras dalam satu musim.

Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan menghadapi petenis Tiongkok, Zhang Shuai, yang lolos setelah Jelena Ostapenko mengundurkan diri akibat cedera. Pertandingan tersebut akan menjadi pertemuan pertama kedua petenis di level WTA Tour.