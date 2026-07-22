Aryna Sabalenka Masuk Daftar Legenda WTA Berkat Pencapaian 100 Pekan sebagai Peringkat 1 Dunia

JawaPos.com – Aryna Sabalenka mencatatkan pencapaian bersejarah setelah genap menghabiskan 100 pekan sebagai petenis nomor satu dunia WTA.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (22/7), Prestasi tersebut membuat petenis asal Belarusia itu bergabung dengan kelompok elite yang hanya dihuni 10 pemain sejak peringkat WTA diperkenalkan pada 1975.

Torehan tersebut semakin menegaskan konsistensi Sabalenka sebagai salah satu petenis terbaik di era modern.

Sabalenka kini sejajar dengan sejumlah legenda tenis dunia yang pernah bertahan sedikitnya 100 pekan di posisi teratas peringkat WTA. Selain mencapai tonggak tersebut, ia juga telah mencatatkan 92 pekan berturut-turut sebagai petenis nomor satu dunia.

Catatan itu menempatkannya di antara pemain dengan rentetan pekan terpanjang di puncak peringkat dunia.

Konsistensi Sabalenka turut terlihat dari keberhasilannya menutup musim sebagai petenis nomor satu dunia pada 2024 dan 2025. Sepanjang periode tersebut, ia terus menunjukkan performa impresif di berbagai turnamen bergengsi, termasuk ajang WTA 1000 dan Grand Slam.

Pencapaian itu memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain paling dominan dalam beberapa musim terakhir.

Sabalenka saat ini telah mengoleksi empat gelar Grand Slam, yakni dua Australian Open dan dua US Open. Ia juga bertekad mempertahankan performa terbaiknya menjelang Grand Slam berikutnya di Flushing Meadows.