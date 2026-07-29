Novak Djokovic Gandeng Aryna Sabalenka untuk Meramaikan Persaingan Ganda Campuran US Open 2026

Aryna Sabalenka dan Novak Djokovic (Bein Sports)
JawaPos.com – Novak Djokovic dipastikan akan berpasangan dengan Aryna Sabalenka pada nomor ganda campuran US Open yang berlangsung bulan depan.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (29/7), Kolaborasi tersebut mempertemukan peraih 24 gelar Grand Slam dengan petenis nomor satu dunia WTA dalam salah satu pasangan paling dinantikan di turnamen.
Kehadiran keduanya diperkirakan menjadi daya tarik utama pada persaingan ganda campuran tahun ini.
Nomor ganda campuran US Open sebelumnya mengalami perubahan format dengan sistem pertandingan yang lebih singkat, peningkatan hadiah, serta penjadwalan lebih awal.
Kebijakan tersebut diterapkan untuk menarik lebih banyak pemain papan atas nomor tunggal agar berpartisipasi. Meski sempat menuai perdebatan, format baru itu kembali digunakan pada edisi tahun ini.
Apabila mampu melaju hingga partai puncak, Djokovic dan Sabalenka akan menjalani semifinal serta final ganda campuran pada 26 Agustus. Sementara itu, pertandingan nomor tunggal baru akan dimulai pada 30 Agustus.
Penyelenggara berharap jadwal tersebut memberikan kesempatan lebih besar bagi para pemain elite untuk mengikuti kedua nomor pertandingan.
Kepala Eksekutif Asosiasi Tenis Amerika Serikat (USTA), Craig Tiley, menyatakan bahwa nomor ganda campuran menjadi ajang yang mampu menghadirkan hiburan menarik bagi para penggemar. Menurutnya, mempertemukan petenis putra dan putri dalam satu tim menjadi cara terbaik menampilkan kualitas tenis dunia.
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