LeBron James Resmi ke Philadelphia 76ers, Nick Nurse Ceritakan Momen Tak Terduga di Kota Roma

Nick Nurse dan LeBron James. (Istimewa)
JawaPos.com - Kepindahan LeBron James ke Philadelphia 76ers menjadi salah satu cerita terbesar pada bursa transfer NBA musim panas 2026.
Tak hanya mengejutkan penggemar basket dunia, kabar itu juga datang secara tak terduga bagi pelatih kepala 76ers, Nick Nurse, yang saat itu sedang menikmati liburan di Eropa.
Nurse mengaku mengetahui kepastian bergabungnya LeBron ketika tengah makan malam di Kota Roma, Italia. Sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya hanya beberapa saat sebelum pengumuman resmi dirilis kepada publik.
Momen tersebut kemudian diceritakan Nurse saat tampil dalam program Takeoff with John Clark di NBC Sports Philadelphia. Menurutnya, kabar itu menjadi salah satu pengalaman yang tidak akan mudah dilupakan.
Meski sedang menikmati waktu libur, pikirannya langsung tertuju pada tantangan besar yang akan dihadapi Philadelphia 76ers pada musim NBA 2026/2027.
Kehadiran LeBron memang membawa harapan tinggi, tetapi sekaligus meningkatkan ekspektasi terhadap tim.
LeBron bergabung dengan kontrak berdurasi dua musim setelah memutuskan mengakhiri kebersamaannya dengan Los Angeles Lakers. Kehadirannya diyakini akan menjadi kepingan penting dalam upaya 76ers mengejar gelar juara yang selama beberapa musim terakhir selalu gagal diraih.
Bagi Nick Nurse, kesempatan melatih salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah basket tentu menjadi tantangan tersendiri.
Pelatih asal Kanada itu bukan sosok baru dalam membangun tim juara. Pada musim 2018/2019, ia sukses membawa Toronto Raptors meraih gelar NBA pertama dalam sejarah klub setelah mengalahkan Golden State Warriors di partai final.
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