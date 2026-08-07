Video lama Donald Trump soal LeBron James dan atlet transgender viral lagi di media sosial

Presiden AS Donald Trump (The Guardian)
JawaPos.com - Perdebatan mengenai keikutsertaan atlet transgender di olahraga kembali menjadi sorotan setelah video lama Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali viral di media sosial.
Dalam cuplikan pidato tersebut, Trump melontarkan candaan yang menyeret nama megabintang NBA, LeBron James.
Video itu kembali ramai diperbincangkan setelah mantan pemain NFL, Antonio Brown, mengunggah ulang cuplikan pidato tersebut melalui akun X miliknya.
Unggahan singkat Brown sukses menarik perhatian publik dan membuat video lama itu kembali beredar luas di berbagai platform media sosial.
Dalam unggahannya, Brown hanya menuliskan kalimat singkat, "Another banger I'm afraid," yang kemudian memicu ribuan komentar serta berbagai tanggapan dari warganet.
Pidato Trump sendiri sebenarnya disampaikan beberapa waktu lalu saat membahas kebijakan yang mengizinkan atlet transgender bertanding di kompetisi olahraga wanita.
Dalam kesempatan itu, Trump menyampaikan kritiknya dengan gaya khas yang diselingi humor.
Ia mengaku lebih menyukai legenda NBA Michael Jordan dibanding LeBron James.
Setelah itu, Trump berandai-andai jika dirinya menjadi pelatih tim basket wanita, maka ia akan mengajak LeBron bergabung dengan tim tersebut.
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