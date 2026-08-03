NBA: Kevin Durant Samakan Sixers Era LeBron James dengan Warriors 2016

JawaPos.com – Kehadiran LeBron James membuat Philadelphia 76ers langsung dijagokan sebagai salah satu kandidat juara NBA 2026-2027. Kevin Durant menilai situasi yang dialami LeBron di Philadelphia mirip dengan saat dirinya bergabung bersama Golden State Warriors pada 2016.

Ketika itu, kedatangan Durant membuat Warriors memiliki tiga pemain yang mampu mencetak lebih dari 20 poin per pertandingan, yakni Durant, Stephen Curry, dan Klay Thompson.

Menurut Durant, komposisi pemain Sixers bahkan lebih mengerikan. Philadelphia kini memiliki empat pemain dengan rata-rata sedikitnya 25 poin per gim, yakni LeBron James, Jaylen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey.

"Terakhir kali mereka menempatkan tiga pencetak 20 poin dalam satu tim, mereka bilang itu tidak adil. Itu adalah tim Warriors yang saya perkuat," kata Durant dalam acara USA Basketball di California, Sabtu (2/8), dikutip dari ESPN.

"Sekarang mereka punya empat pencetak 25 poin. Jadi, tentu saja saya pikir mereka akan menjadi penantang juara," lanjutnya.

Durant pernah menjadi sorotan saat memutuskan meninggalkan Oklahoma City Thunder untuk bergabung dengan Warriors pada 2016. Keputusan itu menuai kritik karena Golden State baru saja menyingkirkan Thunder di Final Wilayah Barat beberapa bulan sebelumnya.

Namun, langkah tersebut terbukti sukses. Durant membantu Warriors meraih dua gelar juara NBA secara beruntun pada 2017 dan 2018.

Karena itu, Durant tidak mempermasalahkan banyaknya pemain bintang yang kini berkumpul di Philadelphia.