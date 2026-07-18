Alexander Zverev Catat Rekor Unik Usai Jadi Anggota Klub Eksklusif sebagai Finalis Empat Grand Slam

JawaPos.com – Alexander Zverev mencatatkan sejarah baru meski gagal meraih gelar juara Wimbledon setelah kalah dari Jannik Sinner pada laga final.

Dilansir dari laman Tennis World pada Sabtu (18/7), Kekalahan tersebut membuat petenis asal Jerman itu bergabung dengan klub eksklusif dalam sejarah tenis putra. Zverev kini menjadi pemain kelima yang pernah mengalami kekalahan di final pada keempat turnamen Grand Slam.

Pencapaian tersebut menempatkan Zverev sejajar dengan sejumlah legenda tenis dunia. Sebelumnya, hanya Ivan Lendl, Roger Federer, Novak Djokovic, dan Andy Murray yang pernah mencatatkan rekor serupa.

Statistik tersebut menunjukkan konsistensi luar biasa karena hanya sedikit pemain yang mampu mencapai final di seluruh ajang Grand Slam.

Meski identik dengan kekalahan, catatan tersebut justru menjadi bukti kemampuan Zverev bersaing di level tertinggi. Untuk mencapai final Grand Slam, seorang petenis harus mampu melewati persaingan ketat melawan para pemain terbaik dunia.

Oleh karena itu, keberhasilan menembus final di empat turnamen Grand Slam dinilai sebagai pencapaian yang sangat langka.

Menariknya, Rafael Nadal tidak masuk dalam daftar tersebut meski mengoleksi 22 gelar Grand Slam. Petenis Spanyol itu tidak pernah kalah pada final Roland Garros karena selalu berhasil menjadi juara setiap kali mencapai partai puncak di Paris.