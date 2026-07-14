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Risma Azzah Fatin
Rabu, 15 Juli 2026 | 04.32 WIB

Alexander Zverev Resmi Geser Carlos Alcaraz dan Naik ke Peringkat 2 ATP Usai Final Wimbledon 2026

Alexander Zverev (Instagram @wimbledon) - Image

Alexander Zverev (Instagram @wimbledon)

JawaPos.com – Alexander Zverev resmi naik ke peringkat kedua dunia dalam daftar terbaru ATP yang dirilis pada Senin setelah penampilannya di final Wimbledon.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (14/7), Petenis asal Jerman itu menggeser Carlos Alcaraz ke posisi ketiga meski harus mengakui keunggulan Jannik Sinner pada laga puncak. 

Sementara itu, Sinner tetap mempertahankan posisinya sebagai petenis nomor satu dunia usai sukses mempertahankan gelar Wimbledon.

Pada final Wimbledon, Sinner mengalahkan Zverev dengan skor 6-7 (7/9), 7-6 (7/2), 6-3, dan 6-4. Kemenangan tersebut memastikan petenis Italia berusia 24 tahun itu mempertahankan gelarnya di All England Club sekaligus memperkokoh posisinya di puncak peringkat ATP.

Zverev tetap memperoleh tambahan poin yang cukup untuk melampaui Alcaraz dalam klasemen dunia.

Carlos Alcaraz harus turun ke peringkat ketiga setelah gagal mempertahankan poin dari Wimbledon akibat cedera pergelangan tangan.

Cedera tersebut juga sebelumnya memaksanya mundur dari Roland Garros sehingga kehilangan peluang mengumpulkan poin penting. Kondisi tersebut dimanfaatkan Zverev untuk kembali menempati posisi kedua dunia.

Perubahan juga terjadi di jajaran petenis papan atas lainnya, dengan Novak Djokovic naik ke peringkat ketujuh setelah mencapai semifinal Wimbledon. Sementara itu, petenis Inggris Arthur Fery mencatat lonjakan 78 peringkat hingga menembus posisi ke-36 dunia setelah melaju ke semifinal sebagai penerima wildcard.

Fery menyatakan hasil tersebut membuka peluang baginya untuk tampil secara reguler di berbagai turnamen ATP Tour pada musim mendatang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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