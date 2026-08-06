Alexandra Eala Duet Lagi dengan Venus Williams di WTA Toronto

JawaPos.com – Alexandra Eala kembali berpasangan dengan mantan petenis nomor satu dunia Venus Williams. Keduanya akan tampil di nomor ganda WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, setelah menerima wild card terakhir dari penyelenggara.

"Kami tahu para penggemar akan sangat antusias melihat Venus dan Alexandra berpasangan di nomor ganda," kata Direktur Turnamen Karl Hale, dikutip dari laman WTA.

"Venus adalah legenda olahraga ini, sementara popularitas Alexandra terus meningkat seiring performanya di lapangan. Ini akan menjadi momen spesial saat keduanya tampil bersama sebagai pasangan untuk pertama kalinya di Sobeys Stadium."

Toronto menjadi ajang kedua bagi Williams dan Eala bermain bersama setelah keduanya mencapai perempat final Bad Homburg pada Juni lalu.

Mereka semula dijadwalkan tampil di Mubadala DC Open di Washington pekan lalu. Namun, Eala memilih memusatkan perhatian pada nomor tunggal sehingga Williams kemudian berpasangan dengan Diana Shnaider.