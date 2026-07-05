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Rizka Perdana Putra
Senin, 6 Juli 2026 | 01.44 WIB

Serena Williams Dapat Perlakuan Istimewa karena Laga Ditunda, Turun Bareng Venus di Wimbledon

Serena Williams. (Dok. US Open) - Image

Serena Williams. (Dok. US Open)

JawaPos.com - Turnamen Wimbledon kategori ganda putri telah memasuki babak kedua, Sabtu (4/7) kemarin. Namun, ada satu pertandingan babak pertama yang tak kunjung digelar, yakni antara Serena/Venus Williams melawan Solana Sierra/Camila Osorio.

Belakangan, Direktur Turnamen Wimbledon Jamie Baker mengakui bahwa panitia memang sengaja memundurkan jadwal. Tujuannya untuk memberikan waktu tambahan kepada Serena yang masih memulihkan cedera lutut kanannya.

Hingga sore kemarin, status pertandingan Serena/Venus masih berstatus to be confirmed (TBC).

"Kami memberikan waktu selama mungkin yang bisa kami berikan. Serena masih berada di daftar pertandingan dan tentu kami berharap dia bisa bermain jika sudah fit," ujar Baker dikutip dari AFP.

Keputusan Wimbledon tersebut kemudian menjadi sorotan sejumlah media internasional. Mundo Deportivo dan Express bahkan menyebut penyelenggara memberikan "perlakuan istimewa" kepada Serena.

Sebab, pertandingan Serena/Venus terus ditunda ketika sebagian laga babak kedua ganda putri sudah lebih dulu dimainkan. 

Editor: Hendra
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