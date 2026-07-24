Resmi! LeBron James Gabung Philadelphia 76ers, Superstar NBA Tolak Warriors hingga Cavaliers

LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Menurut The Athletic, ia menolak Warriors, Cavaliers, Heat, dan Timberwolves. (Wally Skalij/Los Angeles Times)
JawaPos.com - LeBron James akhirnya mengakhiri teka-teki mengenai masa depannya di NBA. Megabintang berusia 41 tahun itu resmi memilih bergabung dengan Philadelphia 76ers untuk menghadapi musim NBA 2026-2027.
Keputusan tersebut diumumkan LeBron pada Jumat (24/7) waktu Amerika Serikat. Menurut laporan The Athletic, Philadelphia berhasil mengalahkan sejumlah tim peminat, seperti Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, dan Miami Heat untuk mendapatkan tanda tangan sang megabintang.
LeBron disebut akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun bersama 76ers. Kontrak itu juga dilengkapi player option pada musim kedua. Nilai kontraknya dilaporkan mencapai USD 8 juta.
Kepindahan ke Philadelphia dipastikan menjadi keputusan terakhir LeBron dalam bursa transfer pemain NBA.
The Athletic melaporkan LeBron menyatakan bahwa dirinya tidak akan kembali menjalani proses free agency di masa mendatang.
"Ini akan menjadi keputusan akhir saya," tulis LeBron disitir The Athletic.
Sebelumnya, LeBron mengaku sempat berpikir untuk pensiun setelah musim lalu berakhir. Namun, ia akhirnya memutuskan tetap bermain karena masih ingin bersaing memperebutkan gelar juara NBA.
Bergabungnya LeBron membuat Philadelphia 76ers memiliki salah satu skuad paling mentereng di NBA.
LeBron diproyeksikan bermain bersama Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown, dan VJ Edgecombe. Kombinasi tersebut diyakini menjadikan Sixers sebagai salah satu kandidat kuat juara Wilayah Timur musim depan.
Salah satu jurnalis The Athletic bahkan menyebut persaingan di Wilayah Timur semakin ketat setelah sejumlah pemain bintang berpindah klub pada offseason kali ini.
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