Kapolri Bertemu Jaksa Agung dan Panglima TNI, Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni Tegaskan Isu Keretakan Tidak Benar

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memastikan isu keretakan antara Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan TNI tidak benar. Semuanya bersinergi menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

Sahroni mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah menggelar pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Bahkan hari ini, Senin (14/7) Sigit menyambangi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Mabes TNI Jakarta Timur.

“Kunjungan ini menunjukkan bahwa hubungan ketiga lembaga, yakni kepolisian, kejaksaan dan TNI solid, baik-baik saja dan kompak. Saya melihat ketiganya bekerja sama untuk mengawal dan mewujudkan kerja-kerja presiden dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat berbagai programnya," kata Sahroni.

Dia memastikan ketiga lembaga ini saling menguatkan. Sehingga, isu adanya keretakan imbas dari mencuatnya kasus dugaan korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penggeledahan kediaman eks Jampidsus Febrie Adriansyah tidak benar.

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"Kalau ada yang berasumsi atau mencoba membangun narasi seolah-olah ada keretakan hubungan antarlembaga, itu tidak betul. Faktanya, ketiga institusi ini saling mendukung dan saling menguatkan sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing,” imbuhnya.

Kerja sama ketiga lembaga dibutuhkan untuk mendukung program Presiden Prabowo. Dengan begitu akan memberikan manfaat yang besar bagi bangsa.

“Justru dengan semakin solidnya institusi tinggi negara, khususnya Polri-Kejagung, saya yakin agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi akan semakin kuat dan efektif. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar seluruh institusi negara bersatu mengawal penegakan hukum yang tegas sekaligus memperkuat ketahanan nasional,” tandasnya.

Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung Bertemu Tidak hanya menemui Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Senin (13/7) Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga menyambangi Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam kesempatan itu, dia berbincang langsung dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Baca Juga:Proses Melahirkan Dikawal Petugas Polres Gresik, Siapkan Nama Vanza, Terinspirasi Mobil Patroli Pertemuan kedua pimpinan lembaga negara itu berlangsung di tengah-tengah proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah. Menurut Sigit, pertemuan itu dilakukan untuk memperkuat kerja sama di antara kedua institusi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang terpadu atau criminal justice system. ”Kami mendapatkan kehormatan diterima (oleh jaksa agung) untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi terkait dengan beberapa hal yang tadi kami bicarakan. Untuk bagaimana ke depan antara Kejaksaan dan Kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kami perkuat, kami perkokoh,” kata Sigit. Sigit mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan itu adalah upaya meningkatkan program kemitraan lewat pertukaran pendidikan antara jaksa dan penyidik Polri. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas koordinasi dan pemahaman bersama dalam proses penegakan hukum di berbagai level.

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Editor: Sabik Aji Taufan