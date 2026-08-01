Erick Thohir Soal Target Realistis Indonesia di Asian Games 2026: 4 Medali Emas

Ketum PSSI sekaligus Menpora, Erick Thohir. (Kemenpora RI)

JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, mengungkap target realistis Kontingen Merah Putih di Asian Games 2026. Dia mengatakan bahwa membawa pulang empat keping medali emas ke Tanah Air merupakan target yang realistis.

Sesuai jadwal, Asian Games 2026 akan mulai berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang. Turnamen bergengsi se-Asia itu akan digelar di prefektur Aichi dan kota Nagoya, Jepang.

Indonesia Kirim 432 Atlet dari 35 Cabor Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) telah resmi menetapkan kontingen Merah Putih yang akan berlaga pada Asian Games 2026. Tim Indonesia nantinya akan berkekuatan 432 atlet dari 35 cabang olahraga (cabor).

Selain itu, terdapat pula 148 pelatih dan officiial serta 32 orang tim Chef de Mission (CdM) yang akan berangkat ke Asian Games 2026. Komposisi tersebut berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh antara tim review Kemenpora dan Komisi Sport NOC Indonesia bersama federasi cabor terhadap kesiapan atlet, dan peluang prestasi.

Hanya saja, NOC Indonesia belum mengumumkan secara detail cabor yang diberangkatkan ke ajang olahraga terbesar se-Asia tersebut. Dari 35 cabor tersebut, tiga diantaranya berangkat mandiri, yakni tinju, anggar, dan tenis meja.

Pemerintah Realistis Soal Target

Terkait target, pemerintah melalui Menpora Erick, memilih untuk bersikap realistis. Target realistis tersebut, yakni Tim Indonesia diharapkan bisa meraih empat medali emas di Asian Games 2026.