Timnas Basket Putri Tunggu Pemain Naturalisasi, Kimberley Pierre-Louis Diharapkan Segera Bergabung

Timnas basket putri masih menunggu bergabungnya pemain naturalisasi Kimberley Pierre-Louis untuk persiapan Asian Games 2026. (Antara)
JawaPos.com – Timnas basket putri sudah melakukan persiapan sejak Mei lalu untuk Asian Games 2026. Tapi persiapan masih belum diikuti oleh seluruh pemain yang dipanggil. Beberapa pemain yang sedang berkompetisi dan sekolah di luar negeri masih terkendala perizinan untuk bergabung.
Hal tersebut diungkapkan oleh manajer timnas basket putri Christopher. Dia menuturkan keluhan soal belum bergabungnya beberapa pemain yang sedang ada di luar negeri, sudah disampaikan kepada Ketua CdM Todotua Pasaribu saat berkunjung ke pemusatan latihan timnas basket putri di GOR CLS Kertajaya, Surabaya pada Kamis (30/7) lalu.
Christopher berharap pemerintah bisa memberikan bantuan soal perizinan kepada kampus di mana para pemain abroad ini sedang belajar. Apalagi, jadwal Asian Games yang akan dilaksanakan pada September mendatang bentrok dengan kegiatan kampus para pemain.
"Mungkin dari Konjen Indonesia di Amerika Serikat bisa membantu soal perizinan," tuturnya.
Salah satu pemain yang diharapkan segera bergabung adalah pemain naturalisasi Kimberley Pierre-Louis.
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