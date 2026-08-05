Daftar Lengkap! Timnas Basket Indonesia Panggil 17 Pemain untuk Prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029

Timnas basket putra Indonesia memanggil 17 pemain untuk menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Derrick Michael kembali masuk skuad. (Dok: PERBASI/FIBA)
JawaPos.com – Timnas basket putra Indonesia memanggil 17 pemain untuk menghadapi putaran pertama prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029.
Indonesia tergabung di Grup C bersama tuan rumah Malaysia, Hong Kong, dan Singapura. Tim Merah Putih akan mengawali perjuangan menghadapi Singapura pada 28 Agustus, dilanjutkan melawan Hong Kong pada 30 Agustus, serta menghadapi Malaysia sehari kemudian.
Sebanyak 18 negara mengikuti putaran pertama prakualifikasi yang terbagi ke dalam empat grup. Nantinya, 12 tim terbaik berhak lolos ke putaran kedua sebelum disaring menjadi delapan tim yang melaju ke babak kualifikasi.
Pada fase kualifikasi, delapan tim tersebut akan bergabung dengan 16 negara lain untuk memperebutkan 16 tiket menuju putaran final FIBA Asia Cup 2029.
Dari 17 pemain yang dipanggil menjalani pemusatan latihan di Dewa United Arena, nama Derrick Michael Xzavierro menjadi salah satu yang paling menyita perhatian.
Pebasket yang kini berkarier bersama Saga Ballooners di Jepang itu kembali dipercaya memperkuat tim nasional setelah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa musim terakhir.
Selain Derrick, sejumlah pemain senior juga kembali mendapat panggilan. Mereka antara lain Andakara Prastawa Dhyaksa, Yudha Saputera, Dame Diagne, Rio Disi, Dio Tirta Saputra, Ali Bagir Wayarabi Alhadar, Hendrick Xavi Yonga, Kelvin Sanjaya, hingga Jerome Anthony Beane Jr.
Perpaduan pemain senior dan talenta muda diharapkan mampu membuat Indonesia tampil lebih kompetitif pada ajang tersebut.
Selama pemusatan latihan, tim dipimpin pelatih kepala David Reynard Singleton. Dia didampingi tiga asisten pelatih, yakni Andri Malay, Ismael, dan Nico Donnda Fritzgerald. Sementara posisi manajer diemban Rivaldo Tandra Pangesthio.
"Daftar nama yang dipanggil ini hasil dari diskusi internal head coach David Singleton dan jajaran pelatih serta manajemen. Mereka merupakan pemain hasil pantauan Badan Tim Nasional DPP Perbasi bersama Diaspora serta hasil pertimbangan akan kebutuhan tim," ujar Rivaldo.
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