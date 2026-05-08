Ada Agustin Gradita hingga Kimberley Pierre-Louis, Timnas Basket Putri Indonesia TC dengan 24 Pemain Jelang Asian Games 2026

Timnas basket putri,
JawaPos.com – PP Perbasi memanggil 24 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (training center/TC) Timnas Basket Putri 5x5 sebagai persiapan menuju Asian Games Aichi-Nagoya. TC tersebut menjadi langkah awal regenerasi skuad Merah Putih dengan memadukan pemain senior dan talenta muda potensial.
Dari daftar pemain yang dipanggil, sembilan nama merupakan bagian dari tim Indonesia pada SEA Games Kamboja 2023. Di antaranya Agustin Gradita Retong, Priscilla Annabel Karen, Jesslyn Angelique Aritonang, hingga Kimberley Pierre-Louis. Selain itu, Perbasi juga memasukkan Evelyn Fiyo yang sebelumnya ikut membawa timnas basket putri 3x3 meraih medali emas SEA Games Thailand 2025.
Sejumlah pemain muda yang memiliki pengalaman di level Asia kelompok umur juga mendapat kesempatan. Sebut saja Maxine Maria Sutisna, Kartika Hatta Mahanani, Putu Kezia Angelie Setiawan, serta Bella Alana Hasan.
Para pemain sudah berkumpul di Surabaya, sejak Senin (4/5). Mereka menjalani latihan di GOR CLS Kertajaya di bawah arahan pelatih kepala asal Lithuania, Gitautas Kievinas. Manajer timnas putri Handoyo menjelaskan, pemusatan latihan kali ini difokuskan untuk menyiapkan regenerasi jangka panjang timnas basket putri.
”Kami telah memanggil beberapa pemain muda yang dipersiapkan menjadi penerus di timnas putri. Harapannya, mereka punya cukup waktu beradaptasi dengan kebutuhan dan sistem dari Coach Kievinas,” kata Handoyo.
Menurut Handoyo, program awal latihan masih difokuskan pada peningkatan kondisi fisik sebelum masuk ke materi teknik dan taktik permainan. ”Kami fokus pembenahan fisik dan teknik di awal. Untuk agenda uji coba masih kami diskusikan,” tambahnya.
Agustin Gradita Retong
Priscilla Annabel Karen
Jesslyn Angelique Aritonang
Maxine Maria Sutisna
Diva Intan Nurfadillah
Kartika Hatta Mahanani
Erinindita Prias Madafa
Yualita Rency Novia
Thasya Hery Saputera
Evelyn Fiyo
Erlita Christiana
Faizzatus Shoimah
Mayviana Lysandra Tandiono
Lidwina Ruth Riratri Dwi Saputri
Nathania Claresta Orville
Keren Kezia Supit
Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi
Putu Kezia Angelie Setiawan
Ni Kadek Winda Sandia Kanita
Lea Elvensia Wolobubo Kahol
Kimberley Pierre-Louis
Bella Alana Hasan
Rachel Lie Setiawan
Nicole Lukito
