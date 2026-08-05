Kevin Durant Incar Emas Kelima di Olimpiade 2028, Bintang Houston Rockets Buka Peluang Bela Team USA

JawaPos.com - Kevin Durant tidak menutup peluang kembali memperkuat Team USA pada Olimpiade Los Angeles 2028. Jika kembali terpilih, bintang Houston Rockets itu berkesempatan meraih medali emas kelima sekaligus memperpanjang rekor sebagai pebasket putra dengan koleksi emas Olimpiade terbanyak.

Sebelumnya, Durant sukses mempersembahkan medali emas untuk Amerika Serikat pada Olimpiade London 2012, Rio de Janeiro 2016, Tokyo 2020, dan Paris 2024.

"Ini benar-benar tergantung pada (Managing Director USA Basketball) Grant Hill dan apa yang diinginkan Team USA. Saya terus menjaga permainan saya tetap di level terbaik dan berharap mendapat panggilan itu," kata Durant kepada ESPN.

Meski usianya terus bertambah, Durant masih menunjukkan performa impresif di NBA. Dia mampu mencetak rata-rata 25 poin per pertandingan dalam 17 dari 18 musim kariernya di liga.