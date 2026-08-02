Nova Widianto Masuk Kandidat Pelatih Ganda Campuran PBSI, Rexy Mainaky Sebut Sudah Terima Tawaran

JawaPos.com – Posisi pelatih ganda campuran PP PBSI saat ini lowong pasca Rionny Mainaky dan Amnon Sunaryanto tak lagi berada di tim kepelatihan. Keduanya disinyalir tak tembus target dan KPI, terkait prestasi para pemainnya di level internasional. Lantas, siapa yang akan menjadi pengganti untuk sektor ini?

Wakil Ketua Umum PP PBSI Taufik Hidayat menyatakan, perihal KPI, di olahraga yang dinilai adalah kinerja, target, program latihan dan prestasi. “Seperti yang sudah saya sampaikan sejak jauh-jauh hari, baik atlet maupun pelatih bisa dievaluasi kapan saja,” ungkapnya saat diwawancarai di Kawasan Senayan.

Taufik menuturkan, untuk atlet sendiri ada namanya promosi degradasi setiap akhir tahun. “Sekarang tidak harus menunggu satu tahun. Kalau secara statistik, performa, dan prestasinya tidak berkembang, kenapa tidak kita lakukan regenerasi?” ucapnya.

Taufik menyebutkan, pihaknya merasa tidak tepat kalau terus mempertahankan atlet di Pelatnas tetapi dengan prestasi yang tidak meningkat dalam waktu yang lama. “Di sisi lain, kasihan juga atlet-atlet muda yang sedang menunggu kesempatan masuk pelatnas,” ujarnya.

Nah, hal itu pula disebutnya berlaku di pelatih. “Semua orang mungkin bisa melatih, tetapi pertanyaannya, apakah ada kemajuan yang signifikan? Selain melihat perkembangan di tingkat nasional, kita juga harus membandingkannya dengan negara-negara lain,” bebernya.

Untuk kandidat pengganti, Taufik menyebutkan ada beberapa nama. Dari pelatih lokal maupun luar negeri.

“Ada dari luar negeri, ada dari Indonesia. Pokoknya ada beberapa kandidat. Dalam waktu dekat nanti akan saya umumkan,” katanya.

Banyak yang menyinggung nama Nova Widianto untuk kembali bergabung ke Pelatnas PBSI.

Nah, untuk nama Nova, Taufik belum mau spekulasi. “Semuanya belum pasti. Saya belum bisa memastikan apa pun. Nanti semuanya akan kami sampaikan secara resmi. Jujur saja, sampai sekarang saya belum mengantongi satu nama yang benar-benar pasti. Memang ada beberapa kandidat, tetapi prosesnya masih berjalan,” paparnya.