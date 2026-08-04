Pernyataan Resmi PBSI soal Dugaan Pelanggaran Integritas yang Libatkan Pebulu Tangkis Indonesia

JawaPos.com - Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia (PP PBSI) mengeluarkan pernyataan resmi terkait dugaan pelanggaran integritas yang melibatkan sejumlah atlet Indonesia. PBSI memberikan dukungan penuh terkait langkah yang akan diambil Federas Bulu Tangkis Dunia (BWF).

Sekretaris Jenderal PP PBSI, Ricky Soebagdja, mengakui bahwa saat ini BWF sedang melakukan proses penyelidikan terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan sejumlah pemainnya. PBSI, kata Ricky, akan menghormati dan mendukung seluruh proses yang sedang berjalan.

“PP PBSI mengetahui bahwa Badminton World Federation (BWF) saat ini sedang menjalankan proses peradilan independen (judicial proceedings) terkait dugaan pelanggaran integritas yang melibatkan sejumlah pemain Indonesia,” kata Ricky dalam keterangan resmi PBSI, Selasa (4/8/2026).

“PP PBSI menghormati dan mendukung sepenuhnya mekanisme yang diterapkan BWF sebagai bagian dari upaya menjaga integritas olahraga bulu tangkis serta menghormati independensi proses yang sedang berlangsung,” sambungnya.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PBSI enggan menyebut jenis pelanggaran apa yang melibatkan atletnya. Tapi, isu yang berkembang saat ini adalah, adanya dugaan pengaturan skor yang melibatkan pebulu tangkis di Pelatnas Cipayung.

“Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses tersebut, PP PBSI tidak akan memberikan komentar lebih lanjut mengenai substansi perkara maupun mengaitkan proses yang sedang berlangsung dengan atlet tertentu,” terang Ricky.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk media dan masyarakat, untuk menghormati proses yang sedang berjalan serta menghindari spekulasi hingga terdapat keputusan resmi dari Independent Hearing Panel BWF,” lanjutnya.

Satu yang pasti, PBSI akan terus berkoordinasi dengan BWF guna memastikan setiap langkah organisasi dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan hak-hak atlet, serta komitmen terhadap integritas olahraga bulu tangkis.