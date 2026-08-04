Borong 15 Medali di GAMMA Asian Championships 2026, Indonesia Finis Peringkat Keempat

Wakil Ketua Umum PB PERTACAMI Alvin Febryan saat sedang mengalungkan bunga kepada salah satu peraih medali emas, Jon Setiawan Saragih dan juga kepada segenap tim PERTACAMI yang mewakili Indonesia di GAMMA Asian Championships 2026 di Bandara Soekarno Hatta, Minggu 2 Agustus 2026. (Istimewa)
JawaPos.com – Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di ajang GAMMA Asian Championships 2026 setelah finis di peringkat keempat klasemen akhir perolehan medali. Kontingen Indonesia membawa pulang 15 medali, terdiri atas lima emas, lima perak, dan lima perunggu dalam kejuaraan mixed martial arts (MMA) amatir tingkat Asia yang berlangsung di Putrajaya, Malaysia, pada 29 Juli–2 Agustus 2026.
Kejuaraan tersebut mempertemukan atlet-atlet MMA amatir terbaik dari berbagai negara Asia. Indonesia, yang berada di bawah naungan Persatuan Tarung Campuran Indonesia (PERTACAMI), menurunkan atlet pada kategori junior, U-21, hingga senior.
Lima medali emas Indonesia dipersembahkan oleh Dominic Gabriel Vincentio (Boys U-14 46 kg), Mutiara Pricilia Rori (Women U-21 47,6 kg), Delvi Nurfadillah (Women 47,6 kg), Yusni Nurhayati Hutasoit (Women 56,7 kg), serta Jon Setiawan Saragih (Men 65,8 kg).
Ketua Umum PB PERTACAMI Tommy Paulus Hermawan menilai pencapaian tersebut menjadi bukti perkembangan positif pembinaan MMA amatir Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
"Perolehan 15 medali di tingkat Asia merupakan hasil yang sangat membanggakan bagi Indonesia. Lebih dari sekadar jumlah medali, kami melihat keberanian, disiplin, dan daya saing yang kuat dari para atlet ketika menghadapi lawan-lawan terbaik dari berbagai negara. Prestasi ini menunjukkan bahwa atlet MMA amatir Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat internasional," ujar Tommy.
Menurutnya, hasil di Putrajaya juga menjadi modal penting menjelang Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang.
"Pencapaian ini juga menjadi modal penting menuju kejuaraan berikutnya, yaitu Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Jepang. Saat ini, tiga atlet Indonesia telah berhasil lolos kualifikasi untuk tampil di perhelatan bergengsi tingkat Asia tersebut. PERTACAMI akan memastikan ketiganya mendapatkan persiapan terbaik, sekaligus terus memperkuat pembinaan dan regenerasi atlet dari tingkat junior hingga senior agar prestasi MMA Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan," lanjutnya.
Pada kelompok junior, Indonesia meraih satu medali emas, dua medali perak, dan satu medali perunggu. Dominic Gabriel Vincentio menjadi penyumbang emas setelah menjuarai kategori Boys U-14 kelas 46 kilogram.
Dua medali perak diraih Lukas Oliver Lubis Sedlak (Boys U-18 65,8 kg) dan Bumi Magani Abraar Himara (Boys U-18 70,3 kg). Sementara Manayra Maritza Hersianti Siagian menyumbangkan medali perunggu pada kategori Girls U-18 kelas 47,6 kilogram.
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