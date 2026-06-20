PB PERTACAMI Jaring Talenta Baru MMA lewat National MMA Championships 2026

JawaPos.com - Indonesia terus menjaga momentum sebagai salah satu kekuatan baru Mixed Martial Arts (MMA) di Asia. Untuk terus menjaga itu, Persatuan Tarung Campuran Indonesia (PERTACAMI) menggelar kejurnas PB PERTACAMI National MMA Championships 2026 di JSI Resort Megamendung, Bogor, 19–20 Juni 2026.

Kejuaraan Nasional (Kejurnas) ini diikuti atlet-atlet MMA berbakat dari 13 provinsi di Indonesia. Ajang ini menjadi bagian dari sistem pembinaan prestasi nasional yang dijalankan PERTACAMI untuk menemukan, mengembangkan, dan mempersiapkan atlet menuju berbagai ajang internasional.

PB PERTACAMI mencatat sebanyak 128 atlet dari 51 klub di 12 provinsi mengikuti kejurnas tahun ini dari total 167 yang mendaftar. Para peserta MMA akan bertanding dalam empat kategori, yaitu Senior, U-18, U-16, dan U-14, dengan total 21 nomor pertandingan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 58 atlet berasal dari kelompok junior dan 70 atlet dari kategori senior.

Ketua Umum PERTACAMI sekaligus Presiden GAMMA (Global Association of Mix Martial Arts) Tommy Paulus Hermawan menyatakan, Kejurnas bukan sekadar ajang untuk menentukan juara nasional, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun kekuatan MMA Indonesia di tingkat internasional.

"Kami tidak sedang mencari juara untuk dua hari ke depan. Kami sedang mencari atlet-atlet yang lima tahun dari sekarang akan membawa Indonesia berdiri di podium Asia dan dunia melalui jalur prestasi," ujar Tommy.

Menurut Tommy, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan di kancah internasional. Atlet-atlet binaan PERTACAMI berhasil meraih gelar juara pada GAMMA World Championships 2024 dan 2025, meraih satu medali emas dan enam medali perak pada SEA Games Thailand 2025, serta satu medali emas, satu perak, dan dua perunggu pada Asian Youth Games Bahrain 2025.

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Prestasi tersebut berlanjut pada tahun 2026 melalui raihan medali emas pada Kejuaraan Asia di Tiongkok dan Uzbekistan, sekaligus memastikan keikutsertaan Indonesia pada Asian Games Aichi, berbagai ajang multievent dunia.

Dia menegaskan tidak hanya mempersiapkan atlet untuk pertandingan berikutnya. Tapi membangun generasi yang siap bersaing di level tertinggi olahraga dunia. “Ketika peluang yang lebih besar terbuka bagi MMA di masa depan, termasuk dalam perjalanan menuju ekosistem Olimpiade, Indonesia harus siap menjadi bagian dari negara-negara terdepan," ucapnya.