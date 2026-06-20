PB PERTACAMI Jaring Talenta Baru MMA lewat National MMA Championships 2026

PERTACAMI gelar PB PERTACAMI National MMA Championships 2026 di JSI Resort Megamendung, Bogor, 19–20 Juni 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Indonesia terus menjaga momentum sebagai salah satu kekuatan baru Mixed Martial Arts (MMA) di Asia. Untuk terus menjaga itu, Persatuan Tarung Campuran Indonesia (PERTACAMI) menggelar kejurnas PB PERTACAMI National MMA Championships 2026 di JSI Resort Megamendung, Bogor, 19–20 Juni 2026.
Kejuaraan Nasional (Kejurnas) ini diikuti atlet-atlet MMA berbakat dari 13 provinsi di Indonesia. Ajang ini menjadi bagian dari sistem pembinaan prestasi nasional yang dijalankan PERTACAMI untuk menemukan, mengembangkan, dan mempersiapkan atlet menuju berbagai ajang internasional.
PB PERTACAMI mencatat sebanyak 128 atlet dari 51 klub di 12 provinsi mengikuti kejurnas tahun ini dari total 167 yang mendaftar. Para peserta MMA akan bertanding dalam empat kategori, yaitu Senior, U-18, U-16, dan U-14, dengan total 21 nomor pertandingan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 58 atlet berasal dari kelompok junior dan 70 atlet dari kategori senior.
Baca Juga:Bek Timnas Maroko dan Manchester United Noussair Mazraoui Berencana Pensiun usai Piala Dunia 2026, Ingin Fokus Hafal Al-Qur'an
Ketua Umum PERTACAMI sekaligus Presiden GAMMA (Global Association of Mix Martial Arts) Tommy Paulus Hermawan menyatakan, Kejurnas bukan sekadar ajang untuk menentukan juara nasional, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun kekuatan MMA Indonesia di tingkat internasional.
"Kami tidak sedang mencari juara untuk dua hari ke depan. Kami sedang mencari atlet-atlet yang lima tahun dari sekarang akan membawa Indonesia berdiri di podium Asia dan dunia melalui jalur prestasi," ujar Tommy.
Menurut Tommy, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan di kancah internasional. Atlet-atlet binaan PERTACAMI berhasil meraih gelar juara pada GAMMA World Championships 2024 dan 2025, meraih satu medali emas dan enam medali perak pada SEA Games Thailand 2025, serta satu medali emas, satu perak, dan dua perunggu pada Asian Youth Games Bahrain 2025.
Baca Juga:Florencia Pena Mundur dari Presenter Luzu TV Usai Sebarkan Kabar Keliru soal Meninggalnya Ayah Lionel Messi
Prestasi tersebut berlanjut pada tahun 2026 melalui raihan medali emas pada Kejuaraan Asia di Tiongkok dan Uzbekistan, sekaligus memastikan keikutsertaan Indonesia pada Asian Games Aichi, berbagai ajang multievent dunia.
Dia menegaskan tidak hanya mempersiapkan atlet untuk pertandingan berikutnya. Tapi membangun generasi yang siap bersaing di level tertinggi olahraga dunia. “Ketika peluang yang lebih besar terbuka bagi MMA di masa depan, termasuk dalam perjalanan menuju ekosistem Olimpiade, Indonesia harus siap menjadi bagian dari negara-negara terdepan," ucapnya.
Selain menjadi ajang kompetisi nasional, penyelenggaraan Kejurnas tahun ini juga didahului dengan Seminar Referee & Judge Seminar Cutman dan Seminar Safeguarding sebagai bagian Jepang, serta Asian Indoor and Martial Arts Games (AIMAG) Riyadh 2026.
BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak
Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1