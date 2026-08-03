1.500 Pelari Ramaikan Cardio Rush 2026, Kompetisi Dipadukan dengan Aksi Pelestarian Lingkungan

Peserta lomba lari Cardio Rush 2026. (PR JHL Group)
JawaPos.com - Sebanyak 1.500 pelari dari berbagai daerah ambil bagian dalam ajang lari yang digelar di kawasan Carstensz Mall, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Minggu (2/8/2026). Selain menghadirkan persaingan di lintasan, kegiatan ini juga dibarengi aksi pelestarian lingkungan melalui program penanaman pohon.
Mengusung tema Run Today, Grow Tomorrow, penyelenggara menghadirkan dua nomor lomba, yakni 5 kilometer dan 10 kilometer. Ribuan peserta memadati area start sejak pagi untuk mengikuti perlombaan yang juga diramaikan komunitas lari, keluarga, pegiat olahraga, hingga sejumlah figur publik.
Di luar persaingan di lintasan, ajang ini juga mengusung program 1 Ticket = 1 Tree. Setiap tiket peserta dikonversikan menjadi satu bibit pohon yang akan ditanam di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
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Bibit yang akan ditanam terdiri atas berbagai jenis tanaman endemik dan konservasi, yakni janitri, kisireum, pulai, riung anak, dan salam. Jenis tanaman tersebut dipilih berdasarkan rekomendasi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango agar memberikan manfaat ekologis jangka panjang.
Event & Partnership Coordinator GRID Fitness Hub, Suci Sugiyono, mengatakan bahwa olahraga tidak hanya menjadi sarana membangun gaya hidup sehat. Melainkan juga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan.
"Kami ingin setiap langkah para peserta memiliki arti yang lebih besar. Melalui program 1 Ticket = 1 Tree, kami mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi menjaga kelestarian alam. Kami percaya bahwa gaya hidup sehat harus berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap bumi yang kita tinggali,” ujar Suci dalam keterangannya.
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Sementara itu, Kepala Seksi PTN Wilayah VI Tapos Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Apnaeni Henry Winarcahyo, S.P., M.Sc., mengapresiasi kolaborasi tersebut dalam mendukung rehabilitasi kawasan konservasi.
Rencananya, seremoni penanaman pohon akan dilaksanakan pada 15 Agustus 2026 di kawasan kaki Gunung Gede Pangrango. Kegiatan itu akan melibatkan perwakilan GRID Fitness Hub, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, sponsor, komunitas lari, serta para relawan.
Di lintasan lomba, persaingan berlangsung ketat hingga garis finis. Pada nomor 10K putra, Hendrik Nainggolan keluar sebagai juara. Posisi kedua ditempati Febtri Putra Zega, sedangkan Daniel Febrianto Aruan finis di peringkat ketiga.
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