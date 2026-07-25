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Leni Setya Wati
Sabtu, 25 Juli 2026 | 23.53 WIB

SMTOWN RUN CLUB 26 Resmi Digelar Oktober, Hadirkan Lomba Lari dan Konser Artis SM Entertainment

poster smtown run club 26 (x @SMTOWNGLOBAL)

 

 
JawaPos.com – SM Entertainment mengumumkan penyelenggaraan SMTOWN RUN CLUB 26, sebuah festival yang memadukan olahraga dan hiburan K-pop.
 
Acara ini akan berlangsung pada 3 Oktober 2026 dengan lomba lari sejauh 10 kilometer yang diakhiri penampilan spesial dari para artis SM Entertainment.
 
Dilansir dari The Chosun, rute utama dari Wangsan Marina Port. Para peserta akan berlari menuju Jembatan Wangsan sebagai titik putar sebelum kembali ke garis finis di lokasi awal.
 
Setelah seluruh peserta menyelesaikan lomba, suasana akan semakin meriah dengan panggung penutup yang menampilkan sederet artis SM Entertainment, menghadirkan pengalaman unik yang menggabungkan olahraga dan musik.
 
Bagi yang ingin berpartisipasi, pendaftaran SMTOWN RUN CLUB 26 akan dibuka melalui platform KREAM pada 6–13 Agustus.
 
Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pendaftaran dan detail peserta akan diumumkan melalui kanal resmi penyelenggara.
 
Menariknya, acara ini lahir dari momen yang sempat viral pada Juli 2025, yang dikenal penggemar sebagai "SM London Run".
 
Saat konser SMTOWN di London, Minho SHINee mengajak sejumlah artis senior dan junior SM Entertainment berlari bersama di pusat kota.
 
Aktivitas spontan tersebut mendapat respons positif dari penggemar dan menjadi inspirasi lahirnya festival berskala besar ini.
 
SM Entertainment berharap SMTOWN RUN CLUB 26 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga wadah untuk mempererat kebersamaan antara artis dan penggemar.
 
Dengan mengusung semangat hidup sehat, acara ini diharapkan menghadirkan pengalaman baru yang mempertemukan komunitas K-pop dalam suasana yang lebih aktif dan menyenangkan.
 
Melalui konsep yang berbeda dari konser pada umumnya, SMTOWN RUN CLUB 26 menjadi salah satu agenda spesial SM Entertainment pada 2026.
 
Perpaduan antara lomba lari, interaksi dengan sesama penggemar, dan penampilan para artis SM diyakini akan menjadikan acara ini sebagai festival yang tak terlupakan bagi para peserta.

Editor: Novia Tri Astuti
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