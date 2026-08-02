Lebih dari 3.500 Pelari Asal 13 Negara Berlomba Taklukkan Pesisir Mertasari Bali

Ajang lari tahunan CK Run 2026 seri ke-7 digelar di kawasan Pantai Mertasari, Sanur, Bali. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Circleka Indonesia Utama selenggaraan CK Run 2026. Seri ke-7 dari ajang lomba lari tahunan unggulan Circle K, digelar di kawasan Pantai Mertasari, Sanur, Bali.
Ajang ini diikuti lebih dari 3.500 peserta terdaftar yang berasal dari 13 negara. Mereka berlomba pada dua kategori jarak yakni 5K dan 10K, menyusuri rute pesisir Sanur yang ikonik.
CEO Circle K Indonesia Mark Soetantyo mengatakan, catatan jumlah peserta itu menempatkan CK Run 2026 sebagai salah satu ajang lari bertaraf internasional terbesar di Bali. Antusiasme terhadap CK Run 2026 tercermin jelas dari data pendaftaran yang melampaui ekspektasi.
”Para pelari hadir dari 13 negara, antara lain Australia, Prancis, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Italia, Brasil, Filipina, Rusia, Swedia, Maroko, Afrika Selatan, dan Indonesia,” papar Mark Soetantyo.
Dari total peserta, kategori 5K mencatat partisipasi tertinggi, dengan lebih dari setengah total jumlah pelari. Hal itu mencerminkan daya jangkau dan inklusivitas ajang ini bagi pelari dari berbagai tingkat kemampuan, bukan hanya kalangan pelari kompetitif.
Sementara itu, kategori 10K sebagian besar dari kalangan pelari terlatih yang menjadikan Bali sebagai training ground menjelang ajang-ajang lari besar dunia.
Mark Soetantyo menjelaskan, penyelenggaraan CK Run 2026 di Bali sengaja dipilih pada periode yang strategis. Bertepatan dengan musim puncak pariwisata, ajang ini berpotensi memperpanjang masa tinggal wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan usaha lokal di sekitar Sanur.
Kehadiran pelari internasional dari 13 negara secara langsung menghadirkan dampak ekonomi nyata, mulai dari sektor akomodasi, kuliner, hingga transportasi lokal. Menurut dia, CK Run 2026 bukan sekadar ajang olahraga.
”Kehadiran pelari dari mancanegara adalah bukti nyata bahwa CK Run telah berkembang menjadi event lari yang ditunggu-tunggu oleh pelari internasional. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi Bali melalui sports tourism,” CEO Circle K Indonesia Mark Soetantyo.
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