Special Ticket PLN Electric Run 2026 Ludes dalam Waktu Singkat, PLN Buka Early Bird Besok

Special Ticket PLN Electric Run 2026 yang disediakan PT PLN (Persero) melalui aplikasi PLN Mobile habis ditukarkan hanya dalam waktu singkat.(Istimewa)
JawaPos.com - Special Ticket PLN Electric Run 2026 yang disediakan PT PLN (Persero) melalui aplikasi PLN Mobile habis ditukarkan hanya dalam waktu singkat. Setelah sukses terjualnya Special Ticket, PLN akan mulai membuka penjualan tiket Early Bird pada Selasa, (28/7) pukul 13.00 WIB melalui aplikasi PLN Mobile.
Pada periode Early Bird, peserta dapat memilih tiga kategori lomba, yaitu 5K, 10K, dan 21K (Half Marathon), dengan harga yang spesial. Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi PLN Mobile mulai 28 Juli 2026.
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menyampaikan bahwa habisnya seluruh kuota Special Ticket dalam waktu singkat menunjukkan tingginya kepercayaan dan antusiasme masyarakat terhadap konsistensi Perseroan dalam menghadirkan ajang olahraga berbasis lingkungan.
Sebelumnya, Special Ticket diberikan kepada pelanggan setia yang melakukan transaksi pembelian token listrik minimal Rp50.000 sebanyak delapan kali selama periode 1–26 Juli 2026.
"Kami berterima kasih atas antusiasme masyarakat akan event ini. Terjual habisnya Special Ticket membuktikan semakin tingginya minat masyarakat dalam perjalanan mendukung transisi energi bersama PLN Electric Run 2026 bukan sekadar ajang lari, ini merupakan ajang gerak bersama menuju gaya hidup yang lebih hijau berkelanjutan," ujar Gregorius.
Lebih lanjut Gregorius memberikan cara untuk melakukan pendaftaran PLN Electric Run 2026 jalur Early Bird, calon peserta dapat mengikuti alur transaksi di PLN Mobile berikut ini:
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1. Unduh atau perbarui aplikasi PLN Mobile dengan versi terbaru melalui PlayStore atau AppStore
2. Klik banner “PLN Electric Run 2026” pada bagian Events pada menu utama PLN Mobile
3. Pilih kategori tiket 5K, 10K, atau 21K (Half Marathon)
4. Isi data diri dengan lengkap dan simpan
5. Lanjutkan dan selesaikan proses pembayaran
PLN Electric Run 2026 akan digelar pada 8 November 2026 di kawasan ICE BSD, Tangerang, mengusung tema “Powering Our Green Future” dengan target sebanyak 8.000 pelari dari kategori 5K, 10K, dan Half Marathon. Penyelenggaraan diproyeksikan mampu mampu menekan emisi karbon hingga 24.780 kilogram CO2. Melalui ajang ini, PLN terus mengajak masyarakat mengambil bagian dalam perjalanan transisi energi melalui langkah sederhana, yaitu hidup sehat dan berlari bersama.
“Setiap meter yang ditempuh peserta merupakan bagian dari kontribusi nyata dalam mengurangi jejak karbon. Kami mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan mendapatkan harga spesial melalui penjualan Early Bird sebelum periode dan kuotanya berakhir,” tutup Gregorius.
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